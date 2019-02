Stiri pe aceeasi tema

- Salvatorii intervin sambata dupa amiaza intr o statie Peco din Milisauti, judetul Suceava, unde un barbat a cazut intr un bazin. Victima s a intoxicat cu vapori de combustibil.La fata locului au intervenit pompierii militari de la Detasamentul Radauti si un echipaj SAJ.Potrivit purtatorului de cuvant…

- O avalansa a surprins duminica seara mai multe persoane care faceau o drumetie cu snowmobilele. La aceasta ora, Dispeceratul National Salvamont anunta un decedat si doi raniti. Potrivit ultimelor informatii, urmeaza evaluarea situatiei in care se afla cei de acolo, acordarea masurilor de prim ajutor…

- Adolescenta de 17 ani care, pe 9 ianuarie, a cazut dintr-un autobuz din Ploiești, dupa ce geamul lateral al acestuia a cedat, a fost externata dupa doua saptamani. Libertatea a mers acasa la Alina Georgiana Neagu, in satul prahovean Bertea, și a stat de vorba cu fata care va mai ramane țintuita la pat…

- Detașamentul de pompieri Alba Iulia intervine, sambata, 27 ianuarie 2019, in jurul orei 13.20, cu o autospeciala de salvare de la inalțime și o ambulanța SMURD, pe strada Arnsberg, pentru a ajunge la o persoana in varsta, un barbat conștient cu probleme medicale cazut in interiorul apartamentului.…

- Un barbat a decedat surprins fiind de o avalansa in Bucegi. Mai multi turisti au cerut ajutorul la 112. Avalanșa s-a produs, duminica, in Masivul Bucegi, surprinzand un grup de turisti. Primele date arata ca un barbat a fost gasit mort. Salvamontistii din Busteni au intervenit in Masivul Bucegi, unde…

- Salvamontistii din Busteni intervin miercuri pentru a ajuta mai multe persoane surprinse de intuneric pe Platoul Bucegi. Printre acestia se afla si un copil. Turistii au mers pe munte pentru a sarbatori Ziua Sfinxului.