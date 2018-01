Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Delta al Judetului Tulcea, Detasamentul Tulcea au fost solicitati in aceasta dimineata sa intervina pentru limitarea efectelor unui incendiu care se manifesta la o casa in localitatea Murighiol.Potrivit ISU Delta, la fata locului se intervine…

- Autoritatile din California nu-si pierd speranta si continua sa-i caute pe cei 7 oameni disparuti in cumplitele avalanse de noroi care au inghitit cartiere intregi din sudul statului. 17 persoane au murit si 28 au fost raniti. Continua sa apara imagini infioratoare, inregistrate la momentul producerii…

- Dorin Cocos si iubita lui, Raluca Miu, au asteptat cu nerabdare noul an, deoarece le aduce cel mai frumos cadou. Momentul mult asteptat, cand vor face cunostinta cu bebelusul lor, se apropie cu pasi repezi si se pare ca cei doi sunt pregatiti sa devina parinti. ( VEZI SI: I-am filmat in timp ce… Milionarul…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Arges, care joi au intervenit pentru stingerea unui incendiu in localitatea Mioarele, au descoperit in casa in flacari, in timpul interventiei, un barbat cu gatul taiat, scrie digi24.ro.

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta al Judetului Prahova au fost solicitati in aceasta dupa amiaza sa intervina pentru stingerea unui incendiu ce a cuprins o fabrica de mase plastic din localitatea Movila Vulpii, comuna Aricestii Rahtivani. Din primele informatii arde cu…

- Alerta intr-un oras din Timis, dupa un incendiu care a izbucnit la anexa a locuintei. Incidentul a avut loc in urma cu foarte putin timp, pe strada Cluj din Sannicolau Mare. UPDATE In momentul sosirii echipajelor, incendiul era in toi si cuprinsese aproximativ 100 de metri patrati ai anexei, extinzandu-se…

- Un accident foarte grav a avut loc marti dimineata pe DN1, la iesire din Codlea spre Sibiu. Un sofer a fost aruncat prin parbriz dupa ce s-a izbit cu masina de un autocar. Acesta a intrat in intersectia cu Dumbravita fara sa se asigure, acolo unde s-a produs impactul.

- Detașamentul Aiud a intervenit, vineri, in jurul orei 15.00, la Teiuș, acolo unde o anexa a bisericii Romano Catolice a fost cuprinsa de flacari. Incendiul a fost lichidat și urmeaza sa se stabileasca de la ce a pornit focul, precum și pagubele produse. Post-ul O anexa a bisericii Romano Catolice din…

- Un incendiu de proportii a avut loc intr-o o parcare supraetajata din Liverpool, Marea Britanie. Cladirea este situata in apropierea unei arene sportive unde urma sa se desfasoare un spectacol ecvestru. Show-ul a fost anulat, iar 80 de cai au fost evacuati.

- Noua persoane au fost ucise vineri, la sud de Cairo, intr-un atac comis de un jihadist inarmat la o biserica, ultimul dintr-o serie de atacuri care vizeaza comunitatea crestina din Egipt de la inceputul anului, potrivit autoritatilor.

- O cabana din Azuga, plina cu turiști, a fost cuprinsa de flacari. Incendiul a izbucnit duminica, in jurul pranzului, cand toata lumea se pregatea pentru noaptea de Revelion. 13 turiști au fost evacuați preventiv, scrie Observatorul Prahovean . Potrivit ISU Prahova, focul a acoperișul unei anexe a cabanei,…

- Un accident grav a avut loc, sambata dimineata, pe DN7, la cativa kilometri de Ramnicu Valcea. Un autoturism care circula cu viteza foarte mare pe soseaua uda a intrat pe contrasens si a lovit frontal un TIR, ambele vehicule iesind de pe carosabil. In urma impactului foarte puternic, autoturismul ar…

- Imagini socante in capitala Rusiei, Moscova. Cinci oameni au fost spulberați de un autobuz de linie care a intrat in plina viteza intr-un pasaj subteran. Cel putin 15 oameni s-au ales cu diverse traumatisme.Momentul producerii tragediei a fost surprins de o camera de supraveghere.

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea al Judetului Constanta au fost solicitati astayi sa intervina pentru stingerea unui incendiu ce a cuprins o locuinta sociala din localitatea Valu lui Traian, judetul Constanta. Potrivit ISU Dobrogea, locuinta este istuata in apropierea…

- (update 18:25) Potrivit reprezentanților de la Situații Excepționale, este vorba despre un automobil de model Mercedes. Din primele informații se știe ca a ars motorul și 50 la suta din salonul mașinii. La fața locului a intervenit o autospeciala și din ferecire nimeni nu a avut de suferit. (17:00)O…

- Barbatul de 29 de ani, care a murit in aceasta dimineata, dupa ce a pierdut controlul volanului si s-a izbit violent intr-un stalp, era polițist. Din primele informații se știe ca victima muncea in Departamentul Trupelor de Carabineri si se intorcea acasa, dupa serviciul din tura de noapte. Mai mult, tanarul…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Brasov si cei din cadrul Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta au fost solicitati in aceasta noapte sa intervina pentru a stinge un incendiu izbucnit la o pensiune din Moieciu de Sus. La fata locului au intervenit mai multe echipaje…

- Se spune ca o imagine face cat 1.000 de cuvinte, dar atunci cand sincronizarea este perfecta, efectul poate fi decris in mult mai mulți termeni. Chiar daca nu ești cel mai bun fotograf din lume, daca ești omul potrivit la locul potrivit, in momentul oportun, tot ce trebuie sa faci pentru a surprinde…

- Andrew si Louise Logan, doi tineri care abia s-au casatorit, au decis sa mearga in luna de miere, dar si-au luat si bebelusul cu el. S-au cazat la un hotel renumit din Marea Britanie, insa acesta a fost curpins de flacari ieri.

- O mare de oameni pe peroanele garii din Pitesti. A fost felul in care locuitorii orasului au ales sa marcheze ultimul drum in trenul regal al Majestatii Sale defuncte. La fel cum s-a intamplat, practic, pe parcursul zilei, si in Bucuresti, unde locuitorii Capitalei au iesit cu miile in strada, in principalele…

- Momentul în care tânara de 25 de ani este împinsa pe șine de catre o femeie cu probleme psihice a fost surprins de camerele de supraveghere. În imagini se vede cum tânara de 25 de ani a fost împinsa, în timp ce se uita în telefonul mobil…

- Gradina zoologica din Berlin saluta venirea pe lume a unui urs polar, dupa ce ursoaica Tonja a nascut zilele trecute. Momentul emoționant in care s-a nascut puiul de urs și mama sa l-a ingijit a fost surprins de camerele de supraveghere și a devenit viral in mediul online. Gradina zoologica Tierpark…

- Momentul in care copilul copilul de 5 ani sta in genunchi si plange in fata barbatului deghizat in Mos Nicolae ar fi fost filmat cu telefonul intr-o comuna de pe Valea Bargaului, potrivit bistriteanul.ro. Apoi, mama baiatului i-a trimis inregistrarea tatalui copilului, care este stabilit in județul…

- Ioan Terea, deputat PSD de Sibiu, este cercetat penal dupa incidentul de aseara, in care au fost implicati si doi protestatari. Acestia acuza ca au fost loviti cu masina, iar unul dintre ei a solicitat sa fie dus la spital, acuzand dureri la un brat. In replica, Ioan Terea afirma ca cei doi s-au aruncat…

- Miercuri dimineata, la Kaufland, a fost oferta la spata de porc fara os. Pentru a prinde reducerea de la 16,99 lei/kg la 12/99 lei pe kg, zeci de persoane s-au adunat miercuri dimineata in fata magazinului Kaufland din Lugoj. Un cititor „Adevarul” a trimis mai multe fotografii declarand ca unele persoane…

- "Dystopia vs Utopia. Cum ati vrea sa arate Casa Academiei Romane (cladirea de langa Casa Poporului) peste 100 de ani? O evolutie intelectuala fireasca: papionul va fi apanajul cercetatorilor, iar academicienii vor redija simpozioane casual-blue jeans. Deocamdata este inconjurata de balarii din cauza…

- Discutia dintre doi invitati la o emisiune televizata din Georgia s-a transformat intr-o bataie in direct. Cei doi barbati, un activist politic si un expert economic, s-au insultat reciproc pe parcursul talk show-ului. Iar jignirile au culminat cu o confruntare fizica.

- Imagini de la inmormantarea Stelei Popescu . Marea doamna a teatrului romanesc este condusa pe ultimul drum de foștii colegi de breasla, precum și de oameni care au admirat-o de-a lungul carierei sale. UPDATE ora 10:55. In curand va incepe slujba de inmormantare a Stelei Popescu. Stela Popescu a parasit…

- Clipul a fost publicat miercuri si il arata pe soldatul nord-corean cum goneste cu o masina de teren spre Corea de Sud, prin „zona comuna de securitate" (JSA) la Panmunjom, singurul sector al Zonei Demilitarizate (DMZ) unde cele doua armate rivale sunt fata in fata. El coboara din masina si fuge. In…

- Imagini dramatice din momentul dezertarii soldatului nord-corean împuscat la granita cu Coreea e Sud au fost date publicitatii de comandamentul ONU. În imaginile surprinse de camerele de supraveghere se vede cum un autovehicul trece in viteza prin zona demilitarizata de la granita…

- Granicerii nord-coreeni au fost foarte aproape de militarul care a dezertat in momentul in care au deschis focul asupra acestuia pentru a-l impiedica sa treaca granita. Imagini suprinse de camerele de supraveghere de la granita dintre cele doua Corei au fost date publicitatii.

- Un barbat de 34 de ani din Australia a ajuns sa fie considerat un erou, dupa ce a sarit in flacari pentru a putea sa isi salveze cei doi copii, dupa ce intreaga casa in care locuiau a fost cuprinsa de un incendiu puternic.

- Un barbat in varsta de 34 de ani, Nathan Perry a incercat sa isi salveze cei doi fii din flacari, insa a avut parte de momente infioratoare. Acesta a descris cum a alergat prin flacari in incercarea disperata de a-si salva cei doi fii.

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea al Judetului Constanta au fost solciitati in aceasta dimineata sa intervina pentru stingerea unui incendiu ce a cuprins o locuinta. Potrivit ISU Dobrogea, o locuinta de pe strada Spiru Haret din Cernavoda a fost cuprinsa de flacari.…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea al Judetului Constanta au fost solicitati in aceasta dupa amiaza sa intervina pentru stingerea unui incendiu ce a cuprins o casa din localitatea Mihail Kogalniceanu, strada Medgidiei.Potrivit ISU Dobrogea, la fata locului intervin…

- Echipajului unei aeronave a companiei KLM „Liniile aeriene regale olandeze" i-a fost dat sa înfrunte condițiile nemiloase ale naturii. Un „Boeing 777" a fost lovit la decolare de un fulger, momentul fiind filmat și postat ulterior pe rețelele de socializare. Incidentul s-a…

- Imagini dramatice in regiunea Udmurtia din Rusia. O parte a unui bloc locativ cu noua etaje s-a prabusit intr-un timp record.Potrivit informatiilor preliminare, in urma incidentului, un om a murit, iar doi au fost raniti.

- Imagini dramatice surprinse cu un telefon mobil arata cum o acrobata din SUA cade in gol de la o inalțime de patru metri și iși rupe gatul, dupa ce inelul metalic de care era agițat firul cu care statea suspendata s-a slabit.

- Potrivit reprezentanților UTI Grup – antreprenorul general, soluțiile vizeaza trei componente: terminalul nou, terminalul existent și delimitare parcari/drumuri. ,,Cladirea noului terminal va avea o suprafața de 2.915 metri patrați, inalțime de 7 metri și va fi dispusa pe un singur nivel.…

- Pompierii resiteni au intervenit cu doua autospeciale pentru stingerea unui incendiu izbucnit la etajul patru al unui bloc de garsoniere din cartierul resitean Mociur. Pompierii au anuntat ca o parte din oamenii din bloc s-au autoevacuat insa echipele de salvare au intervenit pentru a-i feri de pericol…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea al Judetului Constanta au fost solicitati in aceasta seara sa intervina pentru stingerea unui incendiu ce a cuprins o baraca in Valu lui Traian, strada Dobrogei. ...

- Incendiu in sectorul Buiucani al Capitalei, o construcție auxiliara a fost cuprinsa de flacari in aceasta dimineața. Incidentul s-a intamplat pe strada Vasile Lupu și a fost nevoie de intervenția pompierilor.

- Atac terorist in metropola americana New York. Opt oameni au murit, iar 11 au fost raniti dupa ce o camioneta a intrat pe o pista destinata biciclistilor. Potrivit informatiilor preliminare, cinci victime sunt din Argentina si una din Belgia.

- Accidentul care s-a produs aseara in intersecția de la Moara de Foc a fost suprins de camerele de supraveghere amplasate de Primaria Iași in apropiere de Banca Transilvania. Din imagini se poate observa impactul dintre autoturismele BMW si Mercedes. SURSA VIDEO Youtube – Ziarul de Iași Intre timp, toți…

- Martorii au sunat la 112, iar la fata locului au intervenit pompierii cu o autospeciala cu apa si spuma, dar si un echipaj SMURD. Femeia era, insa, deja decedata la sosirea salvatorilor. Barbatul de 43 de ani s-a ales cu arsuri pe fata si a primit ingrijiri medicale, insa a refuzat transportul…