Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii, ajutați de salvamontiști și jandarmi montani, intervin pe Valea Dorului, in comuna Drajna, pentru recuperarea unui barbat cazut intr-o zona in care accesul este deosebit de dificil.

- Pompierii din Bucuresti si Ilfov au intervenit la peste 1.800 de situatii de urgenta cauzate de polei. Peste 220 de masini au fost avariate, anunta Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Bucuresti-Ilfov.

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de urgenta al Judetului Prahova si cadrele medicale de la Ambulanta de la Detasamentul Mizil au fost solicitati in aceasta dimineata sa intervina in Gara Inotesti acolo unde o persoana a fost lovita de tren. Potrivit reprezentantilor ISU Prahova,…

- Familia care ramas, joi, inzapezita cu autoturismul pe drumul spre Stana Regala din Sinaia a fost preluata de catre un echipaj de pompieri, informeaza Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Prahova. Potrivit sursei citate, membrii familiei sunt in siguranta, fiind preluati de catre echipajul…

- O buzoianca a sunat la 112 pentru a solicita intervenția pompierilor, alarmata de țiuitul detectorului de gaze montat in apartament. Femeia, care locuiește singura, a reușit sa puna in mișcare un intreg dispozitiv de intervenție. Apelul a fost efectuat in jurul orei 18.00, de la un bloc situat vizavi…

- Mai multe echipaje de pompieri actioneaza si marti dimineata pentru stingerea incendiului care izbucnit duminica dupa-amiaza la un depozit de mase plastice din municipiul Ploiesti, au informat reprezentantii Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Prahova. Potrivit sursei citate, la fata locului…

- Garda de intervenție Blaj a intervenit duminica, pe raza localitații Blaj – zona Serpentinelor – DN 14B, pentru stingerea unui incendiu de vegetație uscata, ce se manifesta pe o suprafața de aproximativ patru hectare de teren. Pompierii militari au acționat cu o autospeciala de intervenție. Cauza probabila…

- Detașamentul de pompieri Aiud a intervenit sambata, in zona Releu din municipiu, pentru stingerea unui incendiu de vegetație uscata, ce se manifesta pe o suprafața de aproximativ doua hectare de teren. Pompierii militari au acționat cu o autospeciala de intervenție. Cauza probabila a acestui incendiu…