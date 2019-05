Stiri pe aceeasi tema

- Un student din municipiul resedinta a fost adus in stare grava la Unitatea de Primiri Urgente din cadrul Spitalului ‘Sfantul Spiridon’ dupa ce a cazut de la etajul patru al unui camin, a informat coordonatorul UPU-SMURD Iasi, Diana Cimpoesu. Potrivit acesteia, incidentul a avut loc in cursul noptii…

- Echipele de specialiști din cadrul Spitalului Județean de Urgența “Dr. Constantin Opriș” din Baia Mare au efectuat 2062 de intervenții chirurgicale in primele 2 luni ale anului 2019, dintre care: chirurgie 672; ortopedie 222; urologie 155; cistoscopie 261; oftalmologie 126; chirurgie infantila 108;…

- Un barbat in varsta de 31 de ani, care a suportat un grav accident de circulație, a fost trasportat de urgența pe cale aeriana cu un echipaj medical SMURD Iași din raionul Rișcani in Capitala.

- Doi tineri ieseni se afla in stare extrem de grava in urma unor intoxicatii suferite. Cel mai grav caz este cel al unui barbat in varsta de 35 de ani, medic stomatolog iesean, care, saptamana trecuta, in week-end, a baut o cantitate insemnata de alcool, consumand de asemenea si alcool metilic, nestiindu-se…

- Barbatul a ajuns la Unitatea de Primire Urgente (UPU) a Spitalului „Sfantul Spiridon" din Iasi cu o ruptura de ficat si cu hemoragie interna. Aceasta a necesitat si intubare si ventilatie mecanica. „Pacientul in varsta de 61 de ani a fost adus in UPU in urma unui politraumatism prin strivire. Acesta…

- O adolescenta in varsta de 13 ani a cazut, joi, de la etajul 9 al unui bloc din orașul Braila, aceasta fiind dusa in stare grava la spital. Martorii spun ca fata s-ar fi certat cu mama, polițiștii urmand sa afle daca a fost vorba de accident sau de tentativa de sinucidere, scrie Mediafax.Adolescenta…

- Interventie dramatica in Muntii Fagaras. Doi alpinisti au cazut intr-o rapa pe Valea Sambetei, fiind nevoie de ajutorul salvatorilor pentru a fi coborati si transportati la spital. Din primele informatii, victimele sunt in stare grava. Cei doi faceau parte dintr-un grup de alpinisti incepatori, victimele fiind…

- Muzicianul Leo Iorga, fostul solist al trupei Compact B, in varsta de 54 de ani, se lupta cu cancerul de opt ani. In urma cu o saptamana, medicii i-au spus ca are o tumora in stadiul 3-4 la singurul plaman ramas. Artistul are nevoie de 70.000 de euro, care pot fi donati prin campania "Alaturi de…