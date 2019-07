Interventie de urgenta la Tulcea. O femeie a fost ranita de o creanga cazuta din copac pe banca pe care se afla (galerie foto+video)

Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Delta al Judetului Tulcea au fost solicitati sa intervina in aceasta dupa amiaza in localitatea Babadag, judetul Tulcea. Potrivit ISU Delta, Statia de pompieri Babadag a fost solicitata sa intervina pentru limitarea efectelor unui incendiu…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Delta al Judetului Tulcea au fost solicitati sa intervina in aceasta seara in zona municipiului Tulcea. Potrivit ISU Delta Tulcea, Detasamentul de pompieri Tulcea a fost solicitat sa intervina pentru limitarea efectelor unui incendiu de…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Delta al Judetului Tulcea au fost solicitati sa intervina in localitatea Beidaud, judetul Tulcea. Potrivit ISU Delta Tulcea salvatorii Statiei de pompieri Babadag au fost solicitati sa intervina pentru limitarea efectelor unui incendiu…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Delta al Judetului Tulcea au fost solicitati sa intervina in aceasta dupa amiaza in muntii Macinului, judetul Tulcea. Potrivit ISU Delta, o persoana a avut nevoie de asistenta salvatorilor dupa o plimbare prin Muntii Macinului."Intrucat…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Delta al Judetului Tulcea au fost solicitati sa intervina in aceasta dupa amiaza in apropierea localitatii Agighiol, judetul Tulcea. Potrivit ISU Delta Tulcea 13 pompieri cu 2 autospeciale de stingere cu apa si spuma si 1 SMURD lucreaza…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Delta al Judetului Tulcea au fost solicitati sa intervina in aceasta noapte in localitatea Mila 23, judetul Tulcea. Potrivit ISU Delta Tulcea in jurul orei 02:15, salvatorii Pichetului de Pompieri Nave Operative Crisan au fost solicitati…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Delta al Judetului Constanta au fost solicitati sa intervina in aceasta noapte in municipiul Tulcea, judetul Tulcea. Potrivit ISU Delta Tulcea in aceasta noapte, in jurul orei 03:00, salvatorii Detasamentului de pompieri Tulcea au fost…