Interventie de urgenta in Portul Constanta. Un barbat a cazut de la inaltime in Dana 31. Cadrele medicale, chemate in ajutor

Stiri pe aceeasi tema

- Un accident rutier a avut loc in aceasta dimineata pe strada Pasajului din localitatea Tuzla, judetul Constanta. Potrivit ISU Dobrogea, o persoana a fost ranita, victima nefiind incarcerata. Politistii rutieri au deschis o ancheta in acest caz pentru a stabili care sunt imprejurarile exacte in care…

- Un accident rutier a avut loc in aceasta seara in localitatea 23 August, judetul Constanta. Potrivit ISU Dobrogea, un motociclist a fost ranit. Din primele informatii victima a cazut de pe motocicleta. Politistii rutieri au deschis o ancheta in acest caz pentru a stabili care sunt imprejurarile exacte…

- Un accident rutier a avut loc in aceasta dupa amiaza intre Constnata si Ovidiu in zona unui spital privat. Potrivit SAJ Constanta o persoana a fost ranita. La fata locului intervine un echipaj SAJ B2. Politistii rutieri au deschis o ancheta in acest caz pentru a stabili care sunt imprejurarile exacte…

- Un accident rutier a avut loc astazi pe strada IL Caragiale din municipiul Constanta. Politistii rutieri au deschis o ancheta in acest caz pentru a stabili care sunt imprejurarile exacte in care a avut loc accidentul. ...

- Un accident rutier a avut loc in aceasta dupa amiaza in localitatea Tariverde, judetul Constanta. Potrivit Serviciului de Ambulanta Judetean Constanta sunt doua victime. Politistii rutieri au deschis o ancheta pentru a stabili care sunt imprejurarile exacte in care a avut loc accidentul rutier. Conform…

- Cadrele medicale de la Serviciul Judetean de Ambulanta Constanta au fost solicitate in aceasta dimineata sa intervina la Navodari. Potrivit SAJ Constanta din primele informatii un tanar de 23 de ani s ar fi aruncat de la etaj. La fata locului intervin doua echipaje, SAJ C2 si SAJ B2. ...

- Cadrele medicale de la Serviciul de Ambulanta Judetean Constanta au fost solicitate in aceasta dimineata sa intervina in ajutorul unei persoane care ar fi cazut din tren pe sina de cale ferata. Potrivit SAJ Constanta, interventia are loc pe strada IH Radulescu din Constanta. La fata locului intervine…

- Cadrele medicale de la SMURD au fost solicitate sa intervina in sprijinul a doua persoane intoxicate cu monoxid de carbon in comuna Valea Ciorii din judetul Ialomita. Potrivit ISU Ialomita, alertati ca oamenii nu au iesit din casa peste zi, vecinii au patruns in locuinta celor doi si i au gasit pe acestia…