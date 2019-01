Stiri pe aceeasi tema

- Un eveniment naval mai putin obisnuit a avut loc ieri, in jurul orei 12.00, in rada interioara a Portului Constanta. Potrivit unui comunicat al Capitaniei Zonale Constanta "de la bordul navei VENTAGE DREAM, sub pavilion Liberia, a cazut in apa capitanul navei ofiterul 1 ".In acelasi document se mai…

- Potrivit reprezentantilor Politiei Judetene Constanta, lucratorii Serviciului de Politie Transporturi Maritime au fost sesizati, luni seara, despre faptul ca la bordul unei nave stationate in rada interioara a Portului Constanta se afla o persoana decedata. "Echipa operativa s-a deplasat in…

- Tinta de timp de reactie pentru Codul Rosu de Interventie in caz de incendii si alte cazuri de urgenta in mediul urban trebuie sa ajunga si in Romania la 6-7 minute de la primul apel telefonic – a declarat la Timisoara, ministrul secretar de stat, Raed Arafat. El a afirmat ca in prezent timpul maxim…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Sibiu a activat, miercuri, Planul Rosu de Interventie, in urma unui accident rutier produs pe DN 7, in centrul localitatii Boita. Din primele informatii, sunt cel putin cinci victime, doua fiind incarcerate, scrie digi24.ro.

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta a Judetului Arad va primi echipamente si utilaje in valoare de peste 1,1 milioane de euro. Totul, in cadrul unui proiect european transfrontalier din care fac parte judetele Arad si Timis din Romania si Csongrad din Ungaria. Proiectul a fost acceptat pentru finantare,…

- Doi ofițeri romani, aflați la bordul unei nave sub pavilion Panama, sunt blocați la bord intr-un port din Libia, dupa ce vasul a salvat 90 de emigranți din apele internaționale, iar acum nu sunt lasați sa coboare pe țarm. Reprezentanții ITF au apelat MAE, solicitand ajutor pentru repatriere.…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta al Judetului Prahova au fost solicitati sa intervina in aceasta seara pentru scoaterea unui barbat cazut intr o rapa din muntii Baiului. Din primele informatii la fata locului a fost deplasata o autospeciala de prima interventie si comanda,…

- Un lift de la Spitalul Judetean de Urgenta din Craiova ar fi cazut in gol, de la etajul 9 la etajul 7. Trei persoane se aflau in ascensor. Persoanele aflate in interiorul liftului nu au fost ranite, noteaza jurnalulolteniei.ro . „Un lift de persoane, din acela mic, a cazut in gol de al etajul noua la…