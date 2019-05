Interventie cu senilata in comuna Delesti din Vaslui la o persoana inconstienta Detasamentul de Pompieri Vaslui intervine cu o senilata in localitatea Albesti, comuna Delesti, la o persoana ramasa inconstienta. Ambulanta TIM a ramas blocata pe DC 105.La fata locului a fost deplasat si un camion de la ISUJ Vaslui pentru a scoate ambulanta TIM din noroi.Autoritatile locale s au mobilizat si ele punand la dispozitie un buldoexcavator pentru a curata drumul si a scoate ambulanta.Doctorul a ajuns in cele din urma la pacient cu un autoturism de teren pus la dispozitie prin interm ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol si foto: ziuaconstanta.ro

