- Doua echipe de salvamontisti din judetele Arges si Sibiu cauta doi turisti straini, care au anuntat ca au nevoie de ajutor, pentru a fi coborati de la refugiul Caltun din Muntii Fagarasului, dupa ce au fost surprinsi luni de ninsoarea din zona Varfului Negoiu, a anuntat seful Salvamont Sibiu, Adrian…

- Salvamontistii din judetul Gorj intervin, marti, pentru salvarea mai multor persoane ramase blocate cu masinile pe Transalpina, din cauza zapezii. Deocamdata nu se cunoaste exact numarul persoanelor aflate in aceste masini, insa primele informatii arata ca unele autoturisme nu mai au combustibil pentru…

- Salvamontistii din statiunea Busteni intervin, marti seara, pentru recuperarea unui grup de opt turisti care au solicitat sprijinul salvatorilor in conditiile in care au ramas pe traseul Jepii Mici dupa lasarea intunericului, iar un membru al grupului are probleme medicale informeaza news,roPotrivit…

- Salvamontistii din Busteni intervin, sambata seara, pentru recuperarea unei femei care a cazut de pe o stanca, in Valea Țapului din Muntii Bucegi, starea ei fiind grava. O alta femeie, care a incercat sa o ajute pe cea dintai, are nevoie de ajutor. Seful Salvamont Prahova, Daniel Banu, a declarat ca…

- Doi tineri și bunica lor de 72 de ani au ramas blocați pe Jepii Mici. Salvamontiștii au fost alertați duminica seara de cei trei turiști, care nu au mai putut cobori de pe munte. Cei doi tineri și bunica lor, in varsta de 72 de ani, au coborat de la cabana Caraiman spre Bușteni, dar au ramas blocați…