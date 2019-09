Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea INCENDIU, noaptea trecuta, la acoperișul unei locuințe. Intervenție a pompierilor in Aiudul de Sus Un incendiu a izbucnit in noaptea de joi spre vineri in localitatea Aiudul de Sus, la acoperișul unei locuințe. La locul intervenției au fost trimise doua autospeciale de stingere cu apa…

- Un incendiu a izbucnit in noaptea de joi spre vineri, in jurul orei 00:00, in localitatea Aiudul de Sus. Focul a cuprins acoperișul unei case. Potrivit ISU Alba, Detașamentul de Pompieri Aiud intervine in localitatea Aiudul de Sus cu doua autospeciale de stingere cu apa și spuma pentru stingerea unui…

- Un incendiu a izbucnit la remorca unui autocamion, in timp ce acesta se deplasa pe strada Ecaterina Varga din Aiud. Pompierii au intervenit de urgența și din fericire, nu au existat victime. ISU Alba a anunțat ca: „Detașamentul de Pompieri Aiud intervine cu o autospeciala de stingere cu apa și spuma…

- Un incendiu a izbucnit marți, in jurul orei 11:35, la remorca unui autocamion, aflat pe o strada din municipiul Aiud. Potrivit ISU Alba, Detașamentul de Pompieri Aiud intervine cu o autospeciala de stingere cu apa și spuma și o ambulanța SMURD B2 la un incendiu izbucnit la un autocamion (remorca), fara…

- Intervenție a Detașamentului de Pompieri din Aiud la Izvoarele – comuna Livezile, dupa ce un cazan de țuica a luat foc. IISU Alba a anunțat ca: „Incendiu de anexa gospodareasca (cazan tuica) in localitatea Izvoarele din comuna Livezile. Intervine Detasamentul de Pompieri Aiud cu 1 ASAS si 1 SMURD B2.…

- Pompierii militari din Aiud au intervenit in cursul dimineții de astazi, 28 iulie 2019, in ajutorul unei persoane care a ramas blocata intr-un apartament situat pe strada Axente Sever, din municipiu. ISU Alba a transmis ca: „Detașamentul de Pompieri Aiud intervine pentru deblocarea unei uși de apartament…

- Un incendiu a izbucnit, in aceasta dupa-masa, la o anexa gospodareasca din localitatea Patranjeni. La locul incendiului au intervenit forțe de la ISU Alba Iulia și de la SVSU Zlatna. Potrivit ISU Alba, Detașamentul de Pompieri din Alba Iulia intervine in localitatea Patranjeni in cooperare cu SVSU Zlatna,…

- Un incendiu a izbucnit, in cursul dupa-amiezii de astazi, 10 iunie 2019, la un autoturism, pe strada Ștefan cel Mare din municipiul Sebeș. Intervin pompierii cu doua autospeciale și o ambulanța SMURD. “Garda de intervenție Sebeș intervine cu doua autospeciale și o ambulanța SMURD pentru stingerea unui…