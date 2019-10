Stiri pe aceeasi tema

- Dosarul Colectiv, trimis la Parchetul Militar Incendiul de la Club Colectiv. Foto: Arhiva facebook. Dosarul privind interventia pompierilor în cazul incendiului de la Clubul Colectiv, de acum patru ani, a fost trimis la Parchetul Militar, dupa ce procurorii de la Parchetul General si-au…

- Grupul civic Reset din Iasi a anuntat, vineri, ca a depus o plangere penala la Parchetul General impotriva sefilor Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta (IGSU), pe care ii acuza ca au tainuit probe video importante cu primele minute ale interventiei pompierilor la incendiul din Clubul Colectiv.…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, a anunțat, joi seara, pe pagina sa de Facebook, ca iși va prezenta punctul de vedere despre noile imagini aparute in presa cu tragedia din Clubul Colectiv dupa alegerile prezidențiale și dupa comemorarea victimelor

- Grupul ”Corupția Ucide” a anunțat, pe contul de Facebook, un protest in fața sediului Inspectoratului General pentru Situații de Urgența, in aceasta seara, de la ora 19, in care se va cere tragerea la raspundere a celor care au ascuns imaginile filmate in cadrul intervenției de la Clubul Colectiv. ”Libertatea…

- 21.000 de angajati ai MAI vor actiona in minivacanta de Sf. Maria Foto: Arhiva. Aproximativ 21.000 de angajati ai Ministerului Afacerilor Interne vor actiona în minivacanta de Sfânta Maria. Este vorba de politisti, jandarmi, pompieri si politisti de frontiera, numarul multora fiind…

- "De aceasta data, tatal unui pompier este cel care a avut nevoie de ajutor. Lucra la canalizare, intr-un șanț cu o adancime de 4 m și o lațime de nici macar 1 m. Pamantul a inceput sa alunece, iar barbatul in varsta de 57 de ani a fost acoperit in intregime. Colegii sai de munca au sunat de urgenta…

- Caz tragic la Leova. O adolescenta de 13 ani și-a pierdut viața în apele Prutului. Fata a fost dusa de curenți, s-a scufundat și nu a mai ieșit. Solicitata de IPN, ofițerul de presa al Inspectoratului General pentru Situații de Urgența, Liliana Pușcașu, a declarat ca la 112 a parvenit…