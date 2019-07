Stiri pe aceeasi tema

- Apar noi informații despre ultimele clipe din viața Alexandrei, tanara ucisa de Gheorghe Dinca. Mai exact, potrivit unui raport publicat de MAI tanara de 15 ani ar vorbit de cinci ori cu un dispecer al serviciului 112, ea oferind detalii prețioase despre locul in care se afla.

- O vecina din Caracal a lui Gheorghe Dinca, suspectul in cazul disparitiei Alexandrei, a sunat la 112 de doua ori, la ora 3, apoi la 5 dimineata in noaptea de 24 spre 25 iulie ca sa raporteze o activitate suspecta in fata portii acestuia. Femeia a sunat cu cateva ore inainte ca fata disparuta, Alexandra…

- Rezultate de ultima ora in cazul cercetarilor de la Caracal. Dupa ce ieri anchetatorii au gasit un cercel in mașina lui Gheorghe Dinca, suspectat ca ar fi ucis-o pe tanara Alexandra Maceșanu, anchetatorii au trimis cercelul la testari. Specialiștii au demonstrat ca ADN -ul de pe cercel aparține tinerei.…

- Politistii si procurorii au gasit, in cadrul perchezitiilor din locuinta lui Gheorghe Dinca, un cercel in autoturismul suspectului, pe care mama Alexandrei l-a recunoscut ca apartinand fiicei sale, au declarat surse judiciare pentru Mediafax.

- Anchetatorii au descoperit mai multe indicii care sa ii faca sa creada ca Gheorghe Dinca este cel care a omorat-o pe Alexandra, dar barbatul continua sa nege ca ar avea orice legatura cu odioasa crima. Potrivit unor surse judiciare, la perchezitiile de vineri, de la casa lui Gheorghe Dinca, anchetatorii…

- Mai multe organizatii civice din Cluj organizeaza sambata, de la 20.00, in centrul orasului, un protest fata de lipsa de reactie a autoritatilor in cazul Alexandrei, tanara ucisa la Caracal.

- Gheorghe Dinca, principalul suspect in cazul de la Caracal, a contestat, sambata, masura arestului preventiv. Curtea de Apel Craiova urmeaza sa stabileasca data la care contestația va fi judecata, transmite Mediafax.Dupa ce magistrații Tribunalului Dolj au decis arestarea preventiva a lui…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, sambata, ca va cere in ședința CSAT de marți sa fie prezentat un raport „minut cu minut și decizie cu decizie”, in cazul crimei din Caracal, incepand cu momentul primului apel la 112 al Alexandrei.„I-am demis deja pe șeful Poliției Romane, chestorul Ioan…