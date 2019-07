Stiri pe aceeasi tema

- Acțiunea polițiștilor care au intervenit in cazul Alexandrei, fata rapita in Caracal, a fost lipsita de coordonare și haotica. Mai mult, polițiștii au mințit in legatura cu cele trei adrese greșite pe care le-au percheziționat inainte de a ajunge la domiciliul lui Gheorghe Dinca. Procurorii din cadrul…

- Alexandra a fost vazuta ultima oara miercuri dimineața, cand s-a urcat intr-o mașina de ocazie, așa cum facea de fiecare data cand mergea acasa, in Dobrosloveni, de la meditațiile pe care le facea in Caracal. Un drum de nici zece minute cu mașina, in mod normal.

- Tribunalul Dolj a decis sambata arestarea preventiva pentru 30 de zile a lui Gheorghe Dinca, barbatul din Caracal suspectat de uciderea adolescentei de 15 ani din localitatea Dobrosloveni, judetul Olt, el fiind acuzat de comiterea infractiunilor de trafic de minori si viol. Potrivit avocatului inculpatului,…

- Procurorul Antonia Diaconu, de la Asociatia miscarea pentru apararea statutului procurorilor, prezinta, pe pagina de Facebook, filmul evenimentelor minut cu minut in cazul disparitiei si al crimei oribile din Caraca.

- Viorica Dancila anunțat masuri drastice in urma tracediei din Caracal. Pana acum au fost demiși șeful IGPR, Ioan Buda, și șeful Poliției Caracal.„Vor fi demiși sau vor supotra rigorile legiii toti care au gestionat defectuos situația. Cer sa se preziente in fata CSAT un raport minut…

- Curtea de Casatie, instanța superioara a Franței, a decis ca aparatele care il mentin in viata pe Vincent Lambert, un francez aflat in stare vegetativa din 2008, pot fi oprite, așa cum a cerut soția barbatului. Rachel Lambert s-a pronuntat de mai multe ori in favoarea unei opriri a tratamentelor,…

- Un bebeluș a fost condamnant la o viața de chin din cauza unei erori medicale la naștere. Dupa mai bine de un an de ancheta, Direcția de Sanatate Publica București a luat hotararea de malpraxis in cazul a șase medici din clinica privata Medlife.

- Actrița Dana Rogoz este topita dupa baiețelul ei, Vlad. Plecata in strainatate, vedeta a marturisit ce mesaje a primit de la fiul sau. Dana Rogoz este plecata in Varșovia. Fiul ei, Vlad, a ramas acasa, insa ii trimite mesaje pe telefon, mesaje care o emoționeaza foarte tare pe vedeta. "Sunt plecata…