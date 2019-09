Stiri pe aceeasi tema

- Coaliția coordonata de Arabia Saudita a interceptat și distrus duminica șase rachete balistice lansate de gruparea huthi și care vizau civili în regiunea Jizan, aflata în apropierea graniței cu Yemen, iscrie Mediafax, citând Reuters. Un purtator de cuvânt al gruparii…

- Liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, a reiterat marți susținerea pe care Administrația de la Teheran o ofera rebelilor houthi din Yemen și a facut apel la dialog între parțile conflictului, informeaza Mediafax citând Reuters. „Îmi declar susținerea pentru…

- Un tribunal al rebelilor houthi in Yemen a condamnat marti la moarte 30 de persoane pentru ca ar fi "spionat" in beneficiul coalitiei militare condusa de Arabia Saudita, informeaza AFP, citand o sursa judiciara din capitala tarii, potrivit agerpres.ro.Judecati de Curtea Penala din Sanaa, condamnatii…

- Autoritațile saudite au interceptat luni un atac aerian al rebelilor houthi asupra aeroportului Abha din Arabia Saudita, a informat presa saudita, scrie Mediafax, citând Reuters. Coaliția coordonata de Arabia Saudita nu a oferit înca mai multe detalii. Postul deținut de rebelii houthi,…

- Coalitia condusa de Arabia Saudita care lupta in Yemen a afirmat ca a dejucat luni un atac cu un vas capcana al rebelilor houthi sprijiniti de Iran contra unei nave comerciale in Marea Rosie, relateaza AFP. "Fortele navale ale coalitiei au putut contracara un atac al militiilor houthi,…

- Arabia Saudita a interceptat miercuri o noua drona lansata de rebelii houthi, a anuntat un purtator de cuvant al coalitiei care intervine militar in Yemen, transmite AFP. Drona a fost lansata din regiunea Hodeida, in sud-vestul Yemenului, si a fost interceptata "inainte sa intre in spatiul…

- Gruparea rebelilor houthi din Yemen a lansat un nou atac cu drona care a avut ca ținta aeroportul regional Abha din sudul Arabiei Saudite, a anuntat luni postul Al-Masirah TV, detinut de acestia, relateaza Reuters citat de Mediafax.Arabia Saudita nu a confirmat în mod oficial atacul. Militantii…

- Coaliția condusa de Arabia Saudita în Yemen a vizat poziții militare în capitala controlata de rebelii houthi, Sanaa, inclusiv sistemele de aparare aeriana, a anunțat sâmbata televiziunea de stat din Arabia Saudita citata de Reuters.Atacurile au venit un bombardament cu rachete…