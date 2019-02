Stiri pe aceeasi tema

- Maruv, a carei melodie „Siren Song" a fost aleasa sambata de public sa reprezinte Ucraina la Tel Aviv, a intrat in conflict cu televiziunea publica ucraineana. Cantareata, pe numele sau real Anna Korsun, a avut la dispozitie 24 de ore sa semneze un contract care ii interzice temporar sa concerteze in…

- Desi Maruv (29 de ani) a castigat Selectia Nationala Eurovision 2019 pentru Ucraina, ea nu va reprezenta tara la Tel Aviv, fiind descalificata pe motive politice, dupa ce a refuzat sa semneze o intelegere prin care se angaja sa renunte la concertele programate in Rusia. Mai mult, se poarta discutii…

- Intr-o petiție lansata in mediul online, oamenii iși exprima dorința ca publicul sa fie recunoscut ca cel care trimite concurentul de anul acesta in competiția de la Tel Aviv. Aproape 5.000 de utilizatori din mediul online au semnat deja aceasta petiție. In urma voturilor exprimate de public,…

- Ester Peony a fost desemnata caștigatoarea Selecției Naționale a concursului internațional Eurovision. Aceasta va reprezenta Romania in competiția de la Tel Aviv. ”Ma simt extraordinar, nu pot sa cred ca

- Iata cine va reprezenta Romania in marea finala Eurovision de la Tel Aviv Finala romaneasca a Eurovision a fost caștigata, duminica seara, la București, de Laura Bretan, votata masiv de public! Iata piesa cașigatoare:

- Piesa care va reprezenta Romania la Eurovision 2019 va fi votata duminica, in urma show-ului Selectiei Nationale de la Sala Polivalenta din Capitala, spectacol ce va cuprinde si un recital al artistei israeliene Netta Barzilai - castigatoarea competitiei internationale de anul trecut. Televiziunea publica,…

- Interpretul rus Serghei Lazarev revine pe scena Eurovision. El va reprezenta in acest an Federatia Rusa la prestigiosul concurs international de muzica.Nu se stie deocamdata ce piesa va interpreta Lazarev la Tel Aviv, dar promite ca va fi ceva inedit.

- Peste 125 de piese au intrat in preselectia Eurovision Romania, cu 70% mai multe decat anul trecut, iar castigatorul, care va reprezenta tara noastra la Eurovision Song Contest 2019, ce va avea loc la Tel Aviv, va fi stabilit in luna februarie, au anuntat miercuri organizatorii. Materialele au fost…