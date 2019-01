Stiri pe aceeasi tema

- Artista in varsta de 25 de ani, una dintre cele mai populare cantarete din Statele Unite, avea sambata programat un concert la hotelul The Cosmopolitan. "Vegas, am cateva probleme de sanatate si, regret nespus, dar nu pot sa vin in fata voastra in acest weekend", a scris vedeta pe Instagram.…

- Cunoscuta cantareața Mira a ajuns la spital. Ea și-a ingrijorat fanii, dupa ce a postat o imagine pe Instagram in care apare pe patul de spital, cu perfuzii in mana. Chiar daca era pe patul de spital, cu perfuzia in braț, Mira nu a ratat ocazia de a-i ține la curent pe fani cu date despre sanatatea…

- Pete Davidson ar fi blocat-o pe fosta sa logodnica, Ariana Grande, pe Instagram, pentru „a se putea distanța de ea; pentru sanatatea lui”, potrivit contactmusic.com. Intr-o captura de ecran distribuita de un fan de-al artistei pe Twitter, se poate citi urmatorul mesaj scris de ea: „Nu am incurajat nimic…

- Un atacator a impuscat mortal un doctor in fata unui spital din Chicago, dupa care a dat buzna in cladire si a mai ucis o femeie si un ofiter de politie in timpul unui schimb de focuri. In urma rafuielii si atacatorul a murit, precizeaza oficialii americani.

- Modeul Chrissy Teigen (32 de ani) este o forța „social-media”, fiind foarte activa pe Twitter și Instagram, cu foarte mulți fani care o urmaresc. Sunt 21 de milioane de oameni, doar pe Instagram. Mai mult, ea intervine chiar și pe contul soțului sau, cantarețul și actorul John Legend (39 de ani), atunci…

- Miley Cyrus le-a dezvaluit fanilor ca locuinta sa se numara printre miile de case distruse de incendiile care au provocat decesul a 31 de persoane in California. "(Sunt) complet devastata de incendiile care imi afecteaza comunitatea. Ma numar printre cei norocosi. Animalele mele si dragostea…

- Pentru proprietarii de animale de companie, Husse a inclus in gama de servicii oferite clienților și livrarea gratuita la domiciliu a produselor de calitate pe care le-au ales, destinate cainilor și pisicilor. In felul acesta, stapanii de animale de companie sunt scutiți de drumuri suplimentare,…