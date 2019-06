Interpolul a facut o miscare neobisnuita: Cautare la nivel mondial pe numele a 7 infractori de mediu Organizatia de cooperare politista internationala Interpol a lansat un apel mondial catre martori, intr-o incercare de a prinde sapte fugari provenind din mai multe tari cautati cu privire la infractiuni de mediu.



Acest apel public - foarte rar din partea Interpolului - vizeaza sapte persoane pe numele carora au fost emise "notite rosii" - cereri de arestare in vederea extradarii, din partea unor state membre ale organizatiei.



"Potrivit serviciilor de politie din aceste tari, infractorii au fost inculpati de mai multe tipuri de infractiuni de mediu, precum exploatarea ilegala… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

