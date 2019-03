Interpolul a emis "note roşii" pentru 20 de suspecţi în cazul uciderii jurnalistului saudit Jamal Khashoggi Autoritatile turce i-au solicitat Interpolului aceste "note rosii" pentru 18 suspecti in data de 15 noiembrie 2018 si inca doua in 21 decembrie, a precizat ministerul. Interpolul a emis aceste documente pentru suspecti, metoda prin care tarile membre ale organizatiei internationale de politie criminala sunt astfel informate ca s-a emis un mandat de arestare impotriva unor suspecti. Autoritatile turce sustin ca jurnalistul saudit a fost ucis de catre o echipa de aproximativ 15 cetateni sauditi. Cadavrul jurnalistului nu a fost gasit nici acum. Procesul a 11 dintre suspecti a… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

