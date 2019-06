Stiri pe aceeasi tema

- Doi romani au fost arestați in Spania pentru ca au jefuit in plina strada doua batrane. Atacurile au avut loc in luna martie, pe raza localitații Zamora, din Spania. Primul atac a avut loc pe 22 martie, iar victima a fost deposedata cu forța de geanta in care avea suma de 1.500 de euro. Principalul…

- Presedintele din Sri Lanka, Maithripala Sirisena, a declarat vineri ca politia cauta 140 de persoane suspectate ca ar avea legatura cu organizatia terorista Stat Islamic, care a revendicat atentatele teroriste de duminica, relateaza site-ul agentiei Reuters, potrivit Mediafax. Oamenii din ...

- Politia din Sri Lanka l-a retinut pe tatal a doi dintre autorii atacurilor de Paste, soldate cu 359 de morti. Barbatul este acuzat ca si-a ajutat fiii sa coordoneze atacurile. Unul dintre ei fusese arestat anterior atacurilor si eliberat apoi, conform unui purtator de cuvant al guvernului, scrie…

- Miliardarul danez Anders Holch Povlsen, cel mai mare unic actionar al gigantului de imbracaminte Asos, si-a pierdut trei din cei patru copii in atacurile sangeroase care au avut loc duminica in biserici si hoteluri de lux din Sri Lanka, soldate cu sute de morti si alte sute de raniti, a relatat luni…

- Patronul firmei ASOS, miliardarul Anders Holch Povlsen, și-a pierdut trei din cei patru copii ai sai in atacurile din Sri Lanka, conform Dailymail. Purtatorul de cuvant al celui mai bogat danez a confirmat...

- Politia a arestat 13 barbati in cazul atentatelor comise duminica in Sri Lanka, soldate cu 290 morti si 450 de raniti, potrivit informatiilor furnizate luni de o sursa oficiala, transmite AFP, informeaza Agerpres.Citește și: Rusia și-a anunțat STRATEGIA dupa alegerile din Ucraina! Primele…

- Peste 200 de oameni au fost ucisi si aproape 500 raniti intr-o serie de explozii care au zguduit Sri Lanka in duminica Pastelui catolic. Atacurile au avut loc in capitala Colombo, intr-un oras din nord si in altul de pe coasta de est a insulei. Biserici, hoteluri si locuinte au fost vizate, dar nimeni…

- Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane, Daniel, a facut un apel la rugaciune, duminica, pentru victimele atacurilor teroriste din Sri Lanka si a condamnat “aceste atacuri izvorate din ura si violenta”, informeaza Agerpres. “Aceste atentate petrecute in biserici si alte cladiri, in ...