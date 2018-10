Stiri pe aceeasi tema

- Șeful biroului Interpol Costa Rica, Gustavo Chinchilla, a anunțat joi ca Elena Udrea și Alina Bica se afla în acest moment în arest preventiv pentru doua luni în centrul penal Vilma Curling în așteptarea procesului de extradare."De obicei, odata ce efectuam arestarea,…

- Seful biroului Interpol Costa Rica, Gustavo Chinchilla, a anuntat joi ca Elena Udrea si Alina Bica se afla in acest moment in arest preventiv pentru doua luni in centrul penal Vilma Curling in asteptarea procesului de extradare. "De obicei, odata ce efectuam arestarea, guvernul care o cere are doua…

- Elena Udrea si Alina Bica au fost retinute miercuri de autoritatile din Costa Rica, in baza unor mandate Interpol emise la cererea Romaniei, potrivit unui anunt al Organismului de Investigatii Judiciare din Costa Rica.

- Elena Udrea a fost retinuta in Costa Rica, chiar daca in urma cu doar cateva saptamani a devenit mama. Informatia a fost facuta publica de Autoritatea de Investigatii Judiciare din Costa Rica. Desi a nascut in urma cu cateva saptamani, Elena Udrea a fost retinuta impreuna cu Alina Bica, fosta sefa a…

- Elena Udrea si Alina Bica au fost retinute de politisti, in noaptea de miercuri spre joi, in Costa Rica, a confirmat Biroul de Presa al IGPR. "In urma schimbului de date si informatii transmise prin Centrul de Cooperare Politieneasca Internationala din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane,…

- Elena Udrea și Alina Bica au fost ridicate de pe strada de autoritațile din Costa Rica, miercuri seara (3 octombrie). Fostul ministru al Turismului, Elena Udrea, si fosta sefa DIICOT, Alina Bica, au fost retinute de catre INTERPOL in Costa Rica. Potrivit avocatului ei, Elena Udrea se afla la o cafenea…

- Elena Udrea si Alina Bica au fost arestate in Costa Rica dupa ce politia locala a pus in aplicare o cerere a Interpol. Informația a fost confirmata joi dimineața de Veronel Radulescu, avocatul Elenei Udrea.„Confirm reținerea Elenei Udrea de catre Interpol in Costa Rica. N-am reușit sa vorbesc…

- Elena Udrea si Alina Bica ar fi fost arestate in Costa Rica dupa ce politia locala a pus in aplicare o cerere a Interpol, informeaza sitiooij.poder-judicial.go.cr. Membri ai Agentiei de Investigatii Judiciare, afiliata la Biroul National Central Interpol Costa Rica, in colaborare cu ofiteri…