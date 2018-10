Stiri pe aceeasi tema

- Politia din Franta a deschis o investigatie dupa ce seful Interpol, Meng Hongwei, a fost dat disparut de catre sotia sa, care nu a mai reusit sa ia legatura cu el dupa ce acesta a plecat in China, scrie Reuters. Meng Hongwei este la conduc...

- Poliția din Franța a lansat o ancheta dupa ce șeful Interpol, Meng Hongwei, un fost ministru in cadrul guvernului Chinei, a fost dat disparut. Hongwei calatorea catre China, cand nimeni nu a mai aflat nimic de el. Omul, in varsta de 64 de ani, traiește in orașul Lyon, in Franța, alaturi de soția și…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a relatat miercuri despre modul in care a aflat despre criza din provincia siriana Idlib: de la o sustinatoare, la un miting electoral, si din presa. Reuters citeaza afirmatiile lui Trump intr-o conferinta de presa, la New York despre mesajul…

- Politia britanica a anuntat ca doua persoane au fost transportate la spital dupa ce o masina a lovit pietoni marti in fata unei moschei din nord vestul Londrei, informeaza miercuri radio LBC, relateaza Reuters.Politia 39;ia in calcul toate variantele cu privire la cauza incidentului 39;, a anuntat radio…

- Politia britanica a anuntat ca doua persoane au fost transportate la spital dupa ce o masina a lovit pietoni marti in fata unei moschei din nord-vestul Londrei, informeaza miercuri radio LBC, relateaza Reuters, citat de Agerpres. Politia "ia in calcul toate variantele cu privire la cauza incidentului",…

- Un grup de circa 20 de nationalisti albi a manifestat duminica la Washington, la un an de la violentele din Charlottesville, statul Virginia, relateaza Reuters. Politia a tinut la distanta sute de contramanifestanti de stanga, in piata Lafayette din fata Casei Albe. Dupa circa doua ore si cateva…

- China a evitat prin masuri de securitate "o mare tragedie" in provincia vestica Xinjiang, scrie luni tabloidul Global Times , citat de Reuters. In editiile sale in engleza si chineza, publicatia de stat raspunde printr-un editorial unei comisii ONU pentru drepturile omului, care a comunicat vineri ca…