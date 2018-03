Internetul va fi GRATUIT: Anunțul făcut de Uniunea Europeană Programul WiFi4EU ofera bonuri in valoare de 15.000 euro pe care localitatile le pot folosi pentru a institui puncte de acces Wi-Fi in spatii publice, de exemplu in biblioteci, muzee, parcuri sau piete publice. Potrivit declaratiei presedintelui CE, Jean-Claude Juncker, initiativa WiFi4EU va contribui la dezideratul de a dota pana in 2020 fiecare sat si oras din Europa cu acces gratuit la internet wireless in jurul principalelor centre de interes public. Localitatile pot utiliza bonurile WiFi4EU pentru a achizitiona si instala echipamente Wi-Fi (puncte de acces fara fir) in anumite centre ale… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

- Incepand de astazi la Arad se desfașoara lucrarile Plenarei de Primavara a Adunarii Regiunilor Europei. Peste 150 de personalitați din administrația publica europeana, venite din 20 de tari, incepand cu Marea Britanie, Italia, Germania sau Franta si continuand cu Serbia, Bosnia, Albania sau Azerbaidjan,…

- Comisia Europeana (CE) a lansat, marti, portalul web WiFi4EU, unde localitatile din toata Europa sunt invitate sa se inregistreze inainte de lansarea primelor cereri de proiecte la jumatatea lunii mai, in scopul de a obtine finantare din partea Uniunii Europene pentru instituirea unor puncte de acces…

- Urmatoarele alegeri parlamentare europene vor avea loc in cele mai multe tari pe 26 mai 2019, au convenit guvernele europene marti, relateaza Reuters. Data, propusa de Parlamentul European (PE), urmeaza sa fie supusa unor aprobari finale, insa este putin probabil sa fie schimbata. Ea cadea pe 9 iunie,…

- Numarul inmatricularilor de autoturisme noi Dacia in Europa (UE plus tarile EFTA) a inregistrat o crestere de 24,1% in luna februarie 2018, comparativ cu februarie 2017, arata datele publicate joi de Asociatia Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA). De asemenea, ACEA informează că piaţa…

- NOU… Veste buna pentru tinerii din Vaslui, care isi doresc sa viziteze Europa. Parlamentul European a aprobat programul “Discover EU”, un program prin intermediul caruia toti cetatenii care implinesc 18 ani vor putea beneficia, timp de o luna, de calatorii gratuite cu trenul in toate statele membre…

- Presedintele Comisiei Europene (CE) Jean-Claude Juncker a apreciat marti ca a venit vremea sa se treaca de la ”discursuri” despre Brexit la traducerea lor in texte juridice in vederea organizarii concrete a retragerii Regatului Unit si a viitoarei sale relatii cu Uniunea Europeana (UE), relateaza AFP…

- Ambasadorul Marii Britanii in Romania, Paul Brummell, a declarat luni, la Braila, unde a fost prezent intr-o vizita organizata de Muzeul Brailei "Carol I", ca Marea Britanie a fost dintotdeauna un partener cheie in dezvoltarea Brailei si ca relatia se va pastra in continuare si dupa iesirea Marii…

- Parlamentul European (PE) va dezbate luni controversata decizie a presedintelui Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, de a-l promova pe seful sau de cabinet, Martin Selmayr, in postul de secretar general al executivului comunitar, a anuntat miercuri grupul Verzilor din PE, citat de AFP. 'La solicitarea…

- Valorile care reprezinta cel mai bine Uniunea Europeana sunt drepturile omului (34% in Romania, 33% media UE), democratia (32% Romania, 33% UE) si pacea (32% Romania, 40% UE).“Romanii continua sa creada in Europa si in valorile pe care aceasta le promoveaza. Avem nevoie de increderea si…

- Comisia Europeana a publicat propunerea de acord privind iesirea Marii Britanii din UE. Ce se intampla cu romanii care sunt stabiliti in Marea Britanie Marea Britanie va incepe procesul de retragere din Uniunea Europeana incepand cu data de 30 martie 2019, asigurandu-se o perioada de tranzitie…

- Parlamentul European a votat joi raportul privind ununea bancara, incercand din nou sa protejeze persoanele cu economii mici, consolidand in acelasi timp si bancile, astfel incat falimentul uneia sa nu se rasfranga asupra economiei largi.

- Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a declarat, joi, ca Uniunea Europeana va lua contramasuri, ca reactie la anuntul SUA cu privire la suplimetarea tarifelor la importurile de otel si aluminiu.

- Grupurile EELV (ecologisti) si GUE (stanga radicala) cer intr-o scrisoare adresata celorlalte grupuri politice din Parlamentul European declansarea unei "anchete oficiale" in cadrul Comisiei de control bugetar cu privire la numirea influentului Martin Selmayr, un german in varsta de 47 de ani.…

- De ani de zile, Rusia a cautat sa castige influenta in Europa de Sud-Est, folosindu-se de Serbia pentru a crea un zona prietenoasa pe un continent ostil. Uniunea Europeana, in sfarsit, reactioneaza. Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, se angajeaza intr-un turneu in sapte natiuni din…

- In aceasta primavara, in perioada 17-18 martie, la Bucuresti, are loc o noua editie RIUF-Romanian International University Fair. Cel mai mare targ de universitati din Europa de Sud-Est aduce in acelasi loc peste 100 de universitati si institutii educationale din 18 tari, scoli de limbi straine…

- Aderarea Statelor din Balcanii de Vest la Uniunea Europeana este posibila in 2025, a declarat, ieri, presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters.

- Premierul ungar Viktor Orban a anuntat, vineri, ca va solicita Uniunii Europene rambursarea a cel putin jumatate din cheltuielile pentru protejarea frontierelor, care s-au ridicat la peste un miliard de euro pe fondul crizei migratiei, relateaza agentia MTI. Viktor Orban…

- Viktor Orban a fost prezent la Bruxelles pentru reuniunea sefilor de stat sau de guvern din cele 27 de state membre ale Uniunii Europene, organizata de catre presedintele Consiliului European, Donald Tusk."Am cheltuit peste un miliard de euro pentru protectia frontierelor. Nu ne protejam…

- Tineretul Național Liberal considera ca ministrul Justiției, Tudorel Toader, este o rușine și un contraexemplu pentru toți studenții de la Drept din Romania și trebuie sa plece din fruntea ministerului, eventual pentru a deveni copreședinte al PSD impreuna cu Liviu Dragnea: “Linșajul executat la adresa…

- Administratia Donald Trump analizeaza de cateva luni posibilitatea impunerii unor taxe vamale suplimentare la importurile de otel si aluminiu, situatie care deranjeaza Uniunea Europeana si numeroase tari, inclusiv China, scrie mediafax.ro. Bruxellesul a reiterat marti seara ca Uniunea Europeana poate…

- Premierul Viorica Dancila se afla astazi si maine la Bruxelles, in prima vizita externa in calitate de sef al Guvernului de la Bucuresti, ea urmand sa aiba intalniri cu presedintele Consiliului European, cu presedintele Parlamentului European si cu presedintele Comisiei Europene. Viorica Dancila se…

- Viorica Dancila se va afla marti si miercuri la Bruxelles, potrivit programului anuntat pe pagina Guvernului. Astazi, de la ora 14.15 ora Bruxellesului, premierul roman se va intalni cu presedintele Consiliului European, Donald Tusk, iar de la ora 15.00 ora Bruxellesului, va avea o intrevedere…

- „Pentru urmatoarele 3 zile ma voi afla la Bruxelles, unde voi avea mai multe intalniri cu oficiali din cadrul institutiilor europene, atat la nivel de Parlament European, Comisia Europeana, cat si Consiliul UE. Printre discutiile programate vor fi si cele cu reprezentantii unor formatiuni politice europene,…

- Sa te fereasca Dumnezeu de cei care ajung pe scari prea inalte și cred ca l-au prins pe Atotputernicul de picior! Zborul lor e fara aripi și fara parașuta și, amețiți de inalțimi, se cred mai puternici decat sunt. Gata cu poveștile, cu pildele! Am sa fac radiografia ultimelor cinci luni din viața romanilor…

- Constructorul auto francez Renault a raportat vineri vanzari si profituri record pentru 2017, ceea ce consolideaza pozitia directorului general Carlos Ghosn in fata solicitarilor Guvernului francez pentru un plan clar de succesiune si o mai mare integrare cu partenerul japonez Nissan, transmite Reuters,…

- ”Imi doresc ca Romania sa etaleze ceea ce are mai bun pe parcursul acestui An European, fiindca suntem o putere culturala europeana, chiar daca o buna parte a patrimoniului nostru este inca in paragina, cum am vazut zilele trecute, cand au inceput sa cada bucați din zidul cetații Sighișoara”, a adaugat…

- Inaintea reuniunii informale a liderilor din 23 februarie, Comisia Europeana a prezentat miercuri diversele optiuni posibile – precum si consecintele financiare ale fiecareia – pentru un buget al UE pe termen lung nou si modern, care sa asigure indeplinirea obiectivelor prioritare ale Uniunii dupa…

- Ministerul Sanatații susține ca parinții a 20.000 de copii au refuzat vaccinarea impotriva rujeolei, iar acest lucru contribuie la evoluția epidemiei . Statisticile sunt de la inceputul acestui an si apar intr-un raspuns al Ministerului Sanatații la interpelarea deputatului Petru Movila. Potrivit documentului…

- La dezbaterea de miercuri din plenul Parlamentului European, principalele institutii ale Uniunii Europene, Consiliul, Comisia Europeana si Parlamentul European, au aparat la unison statul de drept si Justitia din Romania in fata incercarilor PSD si ALDE de a ingradi Legile Justitiei. In primul…

- Liderii Uniunii Europene se vor intalni cu presedintele turc Recep Tayyip Erdogan la 26 martie la Varna, in Bulgaria, pentru a face bilantul relatiilor dintre UE si Turcia, a anuntat marti purtatorul de cuvant al presedintelui Consiliului European, citat de AFP, potrivit Agerpres. Cu această ocazie,…

- O strategie de aderare pentru sase tari balcanice a fost prezentata marti de Comisia Europeana, intr-o tentativa de a recapata controlul unei zone care risca sa intre sub influenta Rusiei si a Chinei, scrie Reuters și citat de News.ro . Cele sase tari vizate sunt Albania, Bosnia, Kosovo, Macedonia,…

- Indexul privind democratia din Romania a atins nivelul cel mai redus din 2006 si pana in prezent, arata un grafic al The Economist. In total, 167 de tari au fost notate de la 0 la 10 pe baza a 60 de indicatori. Graficul publicat de The Economist arata ca notele de la 0-4 indica un “regim autoritarist”,…

- Anul 2018 va fi unul bun și rodnic pentru Republica Moldova. Noutațile principale sunt legate de economie, în special agricultura, dar și de politica. Ce schimbari ne așteapta în anul care a început deja, aflați din interviu. Noul an vine întotdeauna cu…

- Secretarul de stat din Ministerul ungar de Justitie, Pal Volner a declarat ca investitorul american George Soros folosește „metode de tip mafiot” contrar declațiilor pe care le-a facut. „Putem observa indiciile legislatiei ascunse, raspandite in Uniunea Europeana, care urmareste sa reduca puterile…

- Ministrul de Externe, Teodor Melescanu, sustine ca "legarea fondurilor europene de statul de drept" in Polonia si Romania ar constitui "o incalcare grosolana nu numai a prevederilor, dar si a principiilor fundamentale ale Uniunii Europene". Melescanu a facut aceasta declaratie in cadrul unei…

- Romania risca sa piarda fonduri europene, subliniaza europarlamentarul PMP Siegfried Muresan referindu-se la "avertismentul de o duritate fara precedent" transmis miercuri de Comisia Europeana Parlamentului Romaniei, cu privire la modificarea Legilor Justitiei si a Codurilor Penale. Intr-o…

- USR, unul dintre principalele partide din opoziție, a criticat decizia șefului statului privind numirea premierului, anunțand ca este regretabil ca presedintele Klaus Iohannis a ratat sansa de a limita dezastrul produs de PSD, ratand sansa de a-si folosi atributiile constitutionale legitime de a desemna…

- Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a afirmat miercuri la Strasbourg ca ar dori ca Marea Britanie sa revina in Uniunea Europeana dupa Brexit, chiar daca aceasta propunere 'agaseaza' Londra, relateaza AFP. ''Chiar daca britanicii pleaca potrivit Articolului…

- Viorica Dancila spune ca Irakul și Pakistanul sunt in UE. Europarlamentarul Viorica Dancila sugereaza, intr-un interviu acordat in primavara anului 2017, ca Iranul și Pakistanul ar fi state membre ale Uniunii Europene. Viorica Dancila, nominalizata de PSD pentru funcția de prim-ministru , dupa demisia…

- Numarul de autoturisme noi inmatriculate a crescut anul trecut in Romania cu 10,7%, la un total de 105.083 unitati, piata locala plasandu-se pe locul 17 in UE, potrivit datelor ACEA (Asociatia Constructorilor Europeni de Automobile) si ACAROM (Asociatia Constructorilor de Automobile din…

- Bulgaria, o tara despre care se spune ca este cea mai saraca si corupta din Uniunea Europeana, are sansa sa-si imbunatateasca imaginea odata cu preluarea presedintiei prin rotatie a UE. Jean-Claude Juncker, presedintele Comisiei Europene si, mai nou, un prieten al statelor estice, crede ca Bulgaria…

- ♦ Aceasta este prima vizita in Romania a unui prim-ministru al Japoniei. Cum ati ca­racteriza interesul Japoniei privind situatia politica si economica din Romania, respectiv interesul privind investitiile in tara noastra? Ma bucur ca am prilejul de a vizita Romania in calitate de prim-ministru…

- CHIȘINAU, 12 ian — Sputnik, Serghei Starțev. Acum câteva zile, în cadrul prezentarii la Viena a prioritaților președinției italiene a OSCE, ministrul Afacerilor Externe al Italiei, Angelino Alfano, a declarat ca în 2018 obligațiile reprezentantului special al OSCE pentru…

- Este nevoie de supercalculatoare pentru a procesa cantitati din ce in ce mai mari de date. In acelasi timp, acestea aduc beneficii pentru societate in multe domenii, de la asistenta medicala si energie din surse regenerabile la siguranta auto si securitate cibernetica. Initiativa Comisiei este esentiala…

- Evolutiile recente în domeniul drepturilor omului din Turcia exclud orice progres în negocierile de aderare a acestei tari la Uniunea Europeana, a declarat vineri presedintele francez Emmanuel Macron, dupa întrevederea avuta la Paris cu omologul sau turc Recep Tayyip Erdogan, relateaza…

- Mai mult decat atat, SOLVIT va rezolva si neregulile pe care le puteti intampina intr-o tara din Uniunea Europeana, chiar daca este vorba de servicii, asigurari de sanatate, drepturi de pensie ori educatie. Solvit este un program prin intermediul caruia oamenii sunt ajutati daca sunt nedreptatiti in…

- Norvegia si-a confirmat pozitia de lider mondial in domeniul electrificarii transporturilor, in conditiile in care datele statistice publicate miercuri arata ca peste jumatate din autovehiculele noi vandute anul trecut in Norvegia au fost modele electrice sau hibride, informeaza AFP. Autovehiculele…

- Obligarea tarilor UE sa primeasca migranti, nu este corect fata de popoare. Sa obligi tarile sa primeasca refugiati nu va ajuta Europa. Sunt cuvintele cancelarului austriac Sebastian Kurz intr-un interviu pentru cotidianul german Bild.

- O scrisoare deschisa a fost trimisa liderului grupului Alianței Liberalilor și Democraților pentru Europa, Guy Verhofstadt, in care i se cere acestuia excluderea partidului condus de Calin Popescu Tariceanu din grupul ALDE din Parlamentul European. Mesajul a fost transmis de Platforma Actiunea Civica…

- Cinci suspecți de comiterea unei serii de atacuri cibernetice vizand entitati din Uniunea Europeana si Statele Unite ale Americii au fost arestați de autoritațile romane. Anunțul a fost facut, miercuri seara, de Agentia europeana a politiei (Europol). “In ultima saptamana, autoritatile romane au arestat…