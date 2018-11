Stiri pe aceeasi tema

- O noua revoluție in domeniul tehnologiei mobile este pe cale sa se produca! Este vorba despre tehnologia 5G, prin care viteza de transmitere a datelor va fi mult mai mare și care iși propune sa aduca pana in anul 2026 venituri de aproape 5 miliarde de euro și sa creeze 250.000 de locuri de munca. Ce…

- 80 de morti,1.000 disparuti,10.000 case arse, in incendiile din California Serviciile de urgenta din California continua operatiunile de cautare a celor aproape o mie de oameni dati în continuare disparuti în urma celor mai grave incendii din istoria acestui stat american.…

- Un fond de investitii pentru start-up-urile din turism, diversificarea serviciilor si oameni care aduc un input nou ar impulsiona activitatea actuala din acest sector, considera presedintele Consiliului National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii din Romania (CNIPMMR), Florin Jianu.…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a susținut, vineri, la Constanța, ca viteza de propagare a pestei porcine africane a fost restransa și tradiția creșterii porcului in gospodariile oamenilor „nu va fi intrerupta”, transmite corespondentul MEDIAFAX.Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a fost…

- In prima jumatate a acestui an, utilizatorii de internet din Romania au experimentat viteze medii de transfer in crestere, atat in ceea ce privește serviciile de acces la internetul fix, cat și la cel mobil. Conform statisticilor privind calitatea serviciului de internet fix și mobil din Romania, actualizate…

- Viteza medie de download la internetul fix a fost de 134,03 Mbps in primul semestru din acest an, in creștere cu 14% fața de semestrul doi din 2017, in timp ce viteza medie de upload a crescut cu 3% pana la 96,42 Mbps in aceeași perioada de referința, potrivit unui numar de 142.453 de teste valide…

- RATBV S.A. suspenda sambata și duminica, respectiv in zilele de 13 și 14 octombrie 2018, timp de cateva ore, circulația autobuzelor de pe linia 20, Livada Poștei – Poiana Brașov. Masura este determinata de desfașurarea la sfarșitul acestei saptamani, pe Drumul Poienii (DN 1E), a unei competiții auto…

- In pofida creșterii economice constante in Romania din 2011 incoace, nu reușim sa ne imbunatațim semnificativ competitivitatea economica și sociala, din contra, regresele competitivitații Romaniei in ultimul an s-au accentuat, a declarat Andreea Paul, președinte al INACO, intr-o conferința organizata…