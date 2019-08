Stiri pe aceeasi tema

- Incalzirea globala poate detona o „bomba cu ceas”. Episoadele frecvente de canicula generate de incalzirea planetei, au adus in ultima perioada numeroase incendii de vegetatie. Insa asta nu e tot! Omenirea este amenintata de o intoxicare cu cantitati execesive de dioxid de carbon, gaz provenit din Siberia.

- Doua studii separate au ajuns la concluzia ca perioada de incalzire a climei pe care o experimenteaza planeta noastra nu seamna cu vreo alta perioada din ultimii 2.000 de ani. Folosind o cantitate mare de date din peste 700 de surse, obtinute din studierea copacilor, calotelor glaciare,…

- Creșterea alarmanta a cantitații de deșeuri care nu sunt reciclate va fi tema de discuție vineri la Alba Iulia. Vineri, de la ora 20.30, in zona din fața Muzeului Unirii din Alba Iulia, va fi proiectat documentarul ”Secrete de ciment”, in cadrul evenimentului ”Reciclon”. Prin documentarul de 36 de minute,…

- Un raport publicat recent de catre Groupe Speciale Mobile Association (GSMA) indica faptul ca tehnologia 5G va contribui cu 2,2 trilioane de dolari la economia globala, pe parcursul urmatorilor 15 ani. Victor Zhang, Președinte al diviziei Global Government Affairs in cadrul Huawei Technologies, a facut…

- Te-ai întrebat vreodata cum arata un rasarit de Soare pe alta planeta? Ei bine, oamenii de știința au reușit sa surprinda nu doar un rasarit, ci și cum se aude acesta pe planeta Marte. Afla cum au reușit sa înregistreze un astfel de sunet.

- Cresterea economica anuala globala a atins punctul culminant in perioada 2017-2018 si prognozam o aterizare usoara a economiei mondiale in anii 2019 si 2020. In acest context, am studiat principalele rute de incetinire globala a economiilor individuale si am identificat tarile cele mai vulnerabile pe…

