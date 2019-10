Internetul din Irak, în mare parte blocat pe fondul manifestaţiilor sângeroase De miercuri, retelele de socializare au incetat treptat sa mai fie accesibile la Bagdad si in sudul tarii, afectate de o miscare sociala inedita, iar manifestantii au transmis ca nu mai pot comunica sau posta online imagini. Aceste restrictii au fost apoi extinse la intreaga retea de internet, facand din Irak o tara 'in mare parte' izolata de lume, conform NetBlocks, un observator international al internetului. Joi dimineata, circa 75% din tara era fara conexiune la internet, dupa ce operatorii Earthlink, Asiacell si Zain 'au taiat intentionat accesul', a precizat NetBlocks. Nordul tarii, inclusiv… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O drona a fost doborata sambata in spatiul aerian al Siriei deasupra provinciei Quneitra (sud), a informat agentia oficiala de presa Sana, fara sa precizeze originea dronei, relateaza AFP. "Echipele specializate au demontat o drona incarcata cu bombe cu submunitie care a fost doborata…

- Vremea se racește, sambata, in jumatatea de Nord a țarii, in timp ce in Sud va fi o vreme de vara, cu 32 de grade Celsius in zona Olteniei, spun meteorologii, care anunța ca, de duminica, vremea se racește și in Sud, iar in Capitala, temperaturile scad de la 30 de grade sambata, la 25, duminica.Citește…

- Primele 640 de persoane au plecat la bordul unui feribot catre portul Salonic, de unde vor fi transportate la tabara Nea Kavala, aflata la aproximativ 60 km nord de oras.In jurul pranzului, o a doua nava va pleca din Lesbos cu aceeasi destinatie.Toate persoanele transferate fac…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis o informare care va intra in vigoare joi dimineata la ora 10:00 si care vizeaza instabilitate atmosferica, indeosebi in centrul si sudul tarii, precum si la munte, unde vor fi intensificari ale vantului, averse ce vor avea si caracter torential, descarcari…

- In urma ploilor torențiale cu grindina care au avut loc in dupa amiaza de 8 august, mai multe localitați din nordul țarii au fost afectate. Vantul puternic a doborat mai mulți arbori la Glodeni, iar grindina a deteriorat geamurile unor locuințe din localitatea Camenca, raionul Glodeni.

- Potrivit meteorologilor, vremea va fi calduroasa, caniculara in sudul și in vestul țarii. In zonele montane si cele nordice, pe arii restranse, sunt conditii de ploi scurte de vara. Vantul va sufla cu intensificari la munte. In țara, maximele zilei vor fi cuprinse intre 25 si 35 de grade Celsius, cu…

- Maine, la nordul tarii vor cadea ploi de scurta durata cu descarcari electrice.La Briceni și Soroca meteorologii anunta 24 de grade Celsius, iar la Balți si Orhei vor fi 25 de grade. La Tiraspol se vor inregistra 27 de grade.