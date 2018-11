Stiri pe aceeasi tema

- Formatia Dinamo a fost eliminata, joi, in optimile de finala ale Cupei Romaniei de echipa AFK Csikszereda, din Liga III, dupa un meci decis la loviturile de departajare. Dupa 90 de minute, scorul a fost egal, 2-2, in prelungiri fiecare echipa a marcat, iar la loviturile de departajare formatia din Miercurea…

- Dinamo s-a facut de ras și in Cupa Romaniei, fiind eliminata de Csikszereda, formație din Liga 3, scor 3-3 dupa prelungiri și 8-9 la penalty-uri. Scenariul meciului a fost unul demn de un episod al serialului Dosarele X. "Cainii" s-au intrecut in gafe și au oferit cateva momente memorabile. 1. TREI șanse…

- Dinamo a fost eliminata de divizionara terța FK Csikszereda (2-2, 3-3 dupa prelungiri, 9-8 dupa penalty-uri), fiind condusa cu 2-0 de ciucani, egalata in minutul 115, 3-3, și invinsa apoi dupa o serie incredibila la penalty-uri. "Dubla" lui Nistor, reușita lui Neicuțescu și paradele lui Muțiu nu i-au…

- Jocul extrem de prost al lui Dinamo l-a determinat pe Mircea Rednic sa efectueze o schimbare inca din minutul 39 al partidei cu AFK Csikszereda de la Miercurea Ciuc. Rednic l-a inlocuit pe inchizatorul croat Tomislav Gomelt cu atacantul Gicu Grozav, vizibil nemulțumit de prestația fotbalistului care…

- Dinamo joaca azi, de la ora 19:00, la Miercurea Ciuc, cu AFK Csikszereda, intr-o partida din optimile Cupei Romaniei. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV Digi Sport și TV Telekom Sport. live de la 19:00 » AFK Csikszereda - Dinamo Click AICI pentru liveTEXT Echipele probabila a lui Dinamo: Muțiu…

- La trei ani de la tragedia Colectiv, cand 65 de oameni au mutit, spune ca romanii ar fi trebuit sa iasa constant in strada, nu sa-și aduca aminte de tragedia din Colectiv doar o data pe an. “Din pacate, nu exista schimbari in bine, ci din ce in ce mai rele pentru noi. Ar trebui sa ne fie rușine, nici…

- Liverpool și Manchester City au terminat la egalitate, 0-0, intr-un meci din etapa 8-a din Premier League. Dupa meci, Pep Guardiola a vorbit despre penalty-ul ratat de Riyad Mahrez in minutul 85 și i-a cerut scuze lui Gabriel Jesus, cel care a vrut sa execute lovitura de pedeapsa. "Mahrez a avut curajul…

- Jurnalista TVR Alina Alexoi, care a comentat de la Glasgow Europenele de Gimnastica, a criticat in direct postul public, acuzand ca a trimis-o in Scotia fara a-i asigura conditiile minime necesare pentru a transmite live comentariul.