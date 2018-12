Internetul a devenit singurul serviciu care le aduce venituri mai mari operatorilor telecom

Stiri pe aceeasi tema

- Veniturile generate de furnizarea serviciilor de comunicații electronice au fost in valoare de 8 miliarde de lei, in primul semestru al acestui an, a transmis Autoritatea Naționala pentru Administrare și Reglementare in Comunicații (ANCOM) informeaza mediafax. Veniturile generate de furnizarea…

- Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare în Comunicatii (ANCOM) a anuntat, miercuri, ca, în medie, un român a consumat lunar 26 GB prin internetul fix si 2,3 GB prin internetul mobil, în primul semestru al acestui an.

- ZF 24 VIDEO. Gigantii din telecom explica de ce vor instala zeci de mii de antene noi de telefonie mobila pentru a oferi 5G in Romania Tweet Print Mail Autor: Adrian Seceleanu astazi, 15:00 0 Cea mai mare parte a traficului de date din viitoarele retele de telefonie mobila prin tehnologia…

- „Introducerea tehnologiei 5G in Romania va aduce noi locuri de munca si va genera cresteri economice de cateva miliarde de euro”, a declarat, astazi, presedintele ANCOM, Sorin Grindeanu. Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii a lansat, astazi, in consultare publica,…

- Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM) a anuntat vineri ca lanseaza in consultare publica conditiile tehnice si economice de acces la infrastructura Netcity, scrie News.ro. ”Alaturi de tarifele propuse de ANCOM recent, astazi lansam in consultare…

- Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM) a anuntat miercuri ca monitorizeaza permanent modul in care operatorii de telefonie prezenti pe piata romaneasca aplica prevederile regulamentului european Roam like at home si a primit aproape 300 de reclamatii de la…

- Operatorii telecom Orange si Vodafone au fost amendati cu 180.000 de lei pentru aplicarea incorecta a regulamentului european "Roam like at home", a anuntat, miercuri, intr-un comunicat de presa, Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM). În cazul…