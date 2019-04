Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Capitalei anunta ca bucurestenii vor beneficia de internet gratui in spatii publice, prin programul WiFi4EU, cu finantarea nerambursabila. Proiectul a fost aprobat in unanimitate de consilierii generali.

- Parcurile din Capitala vor dispune in curand de toalete publice moderne. Pentru asta din bugetul primariei au fost alocate peste cinci milioane de lei, iar licitatiile sunt in plina desfasurare.

- Astazi, 4 aprilie 2019, la ora 14.00 (ora Romaniei), Comisia Europeana da startul unei noi serii de inscrieri pentru WiFi4EU, programul prin care administrațiile locale eligibile primesc finanțare pentri instalarea de puncte de acces cu Wi-Fi gratuit in spațiile publice (parcuri, piețe, muzee, biblioteci…

- Poliția Locala Deva continua campania impotriva fumatului in localurile de alimentație publica din oraș. In zilele de 5 și 6 martie 2019, polițiștii locali au aplicat amenzi de 5200 lei unor persoane fizice care au fost prinse cu țigara aprinsa in baruri din municipiul Deva, dar și unei societați…

- Elevii care invata in scolile si liceele din Capitala vor circula gratuit cu transportul in comun incepand de luni, potrivit unui comunicat al Primariei Municipiului Bucuresti (PMB). "Conform HCGMB...

- Zeci de mii de elevi din Capitala vor circula, incepand cu mijlocul acestei luni, gratuit. De asemenea, conform directorului general al Societații de Transport București (STB), de aceeași masura vor beneficia și pensionarii.