- Doi polițiști locali din Alba Iulia, aflați in patrulare cu mașina, pe strada Mihai Viteazul, au observat o femeie care batea un cui, in cauciucul unui autoturism parcat. Ei au intervenit imediat, oprind-o pe femeie sa distruga complet cauciucul, au legitimat-o și vor continua demersurile prevazute…

- Politia a dechis o ancheta in legatura cu un incident mai putin obisnuit petrecut intr-o benzinarie din Tecuci. Doi barbati au fost fotografiati in timp ce umpleau cu motorina mai multe canistre, pe care apoi le-au urcat intr-o masina inscriptionata „Politia locala”.

- Primaria municipiului Zalau a luat masura blocarii circulației pe bulevardul Mihai Viteazul, pentru desfașurarea acțiunii >. “A fost dispusa restricționarea circulației sambata, 23 martie 2019, in intervalul orar 11:00 – 12:30, pe Bulevardul Mihai Viteazu din municipiul Zalau. Restricția de circulație…

- „TIMIȘOARA CURATA -PROGRESE MARI LA CAPITOLUL CURAȚENIE! Orice om de buna credința a vazut, fara indoiala, mobilizarea de forțe la curațenie pe care am facut-o ieri și alaltaieri, in primele doua zile ale campaniei TIMIȘOARA CURATA. Ea va continua și astazi și in zilele urmatoare. S-a razuit…

- Infiintata in anul 1968, printr-un ordin care transforma Unitatea Militara nr. 0433 Campina in „unitate de perfectionare subofiteri militie”, Scoala de Agenti de Politie „Vasile Lascar” de astazi a devenit o prezenta constanta in istoria recenta a Romaniei.

- Azi, la Curtea de Apel Constanta va avea loc primul termen in apelul dosarului in care 15 persoane au fost deferite Justitiei, intre care politisti de frontiera, sase lucratori vamali si patru lucratori in cadrul Capitaniei Portului Constanta, de catre procurorii Directiei Nationale Anticoruptie Serviciul…

- Un tanar de 29 de ani, condamnat la 9 ani si 7 luni de inchisoare, a fost retinut de catre oamenii legii pe o strada din Galati, dupa ce o masina a Jandarmeriei si alta a Politiei au blocat masina de lux cu care se deplasa acesta.

- Unora nu le mai pasa de nimic. O dovedește un barbat din Botosani care ”s-a riscat” sa iasa la plimbare desi nu avea permis de conducere si in plus, consumase si bauturi alcoolice.