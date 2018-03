Internautii iau foc: #DeleteFacebook

Stiri pe aceeasi tema

- Scandalul Cambridge Analytica, in care firma de consultanța politica ce l-a ajutat pe Donald Trump in campanie și a pledat pentru Brexit a accesat datele a peste 50 de milioane de utilizatori Facebook , a dus la o campanie de ștergere a aplicației. Numita #DeleteFacebook, aceasta este acum un adevarat…

- Co-fondatorul WhatsApp, Brian Acton: ,,E timpul sa va ștergeți conturile de Facebook”. In urma scandalului provocat de scurgerea de date de la Facebook catre Cambridge Analytica, co-fondatorul WhatsApp, Brian Acton, a declarat pe Twitter ca e timpul ca utilizatorii Facebook sa-și ștearga conturile.

- Specialistii spun ca acest ”criminal necunoscut” ar putea ucide milioane de oameni. In luna februarie, oficialii Organizatiei Mondiale a Sanatatii au convocat un comitet de urgenta la Geneva pentru a lua in considerare un scenariu incredibil: omenirea la un pas de o epidemie de proportii planetare care…

- Astazi, la 14:30, Antal Francisc a pornit spre Chișinau, acolo unde, peste aproape doua saptamani, odata cu bistrițeanul, sa ajunga și drapelul Romaniei. Acesta va parcurge, pe jos, nu mai puțin de 500 de kilometri.

- Dupa cum dezvaluiam in exclusivitate ca Laura Codruta Kovesi urma sa vina in fruntea DNA, tot la fel scriam, cu ceva vreme in urma, ca tot ea este in carti si pentru postul de procuror european din partea Romaniei, in discutiile de la Bruxelles din urma cu un an luandu-se in calcul inclusiv nominalizarea…

- A fost o zi foarte grea pentru familia, prietenii, colegii si fanii fotbalistului care a pierit subit, la doar 31 de ani. Davide Astori, capitanul Fiorentinei a fost condus pe ultimul drum. In semn de suprema pretuire si ca un ultim omagiu pe care au tinut sa i-l aduca lui Davide Astori, in ziua marii…

- Cabinetul Dancila a decis eliminarea platii Contributiei de asigurari sociale de sanatate (CASS) pentru beneficiarii de indemnizatie crestere a copilului, dar si de indemnizatie acordata pentru concediului de acomodare in urma unei adoptii. O hotarare in acest sens a fost luata, prin adoptarea unei…

- Cadrele medicale, dar si politistii au fost alertati despre producerea unui incident, intr-un mijloc de transport un comun din orasul de pe Bega. Mai exact, episodul violent s-a derulat, in cursul zilei de marti, intr-un tramvai ce rula pe linia 9. O femeie ar fi fost agresata cu pumnii, iar apoi injunghiata…

- Fostul impresar face un pas catre redobandirea libertatii. Se intampla la doar doua sapatamani de cand magistratii Instantei Supreme pronuntasera decizia definitiva in dosarul cunoscut opiniei publice drept “Mita la judecatoare”, sentinta in urma careia Ioan Becali s-a reintors dupa gratii. Ioan Becali…

- Peste 600 de infractiuni, aproape 7.800 de sanctiuni contraventionale si 114 de prinderi in flagrant delict ndash; acesta este bilantul Politiei Romaniei in ultimele 24 de ore. La data de 1 martie a.c., 12.000 de politisti au actionat, la nivel national, pentru prevenirea faptelor antisociale si mentinerea…

- Se aduc noi modificari formularului care a iscat indelungi controverse in spatiul public. De aceasta data, premierul Dancila a anuntat, la inceptul sedintei de Guvern aflate in plina desfasurare la ora redactarii acestei stiri, ca “Guvernul va introduce astazi, in dezbatere publica, o varianta a Declaratiei…

- Cererea fostului eurodeputat social-democrat – privitor la liberarea conditionata – a primit unda verde de la instanta. Ceea ce inseamna ca Adrian Severin poate parasi detentia, dupa circa un an si trei luni cand primise o pedeapsa de 4 ani de detentie, pentru trafic de influenta si luare de mita. Decizia…

- Australianul Craig Wright, cel care a afirmat ca a creat bitcoin, a fost dat in judecata. Wright este acuzat ca a furat bitcoin in valoare de 5 miliarde de dolari (echivalentul a 10 miliarde dolari astazi). Astfel, Wright este acuzat ca a falsificat documente care i-au permis sa preia integral controlul…

- Potrivit specialistilor, focarul este suspect sa fie ”extreme de pathogen” si a fost iedentificat intr-o crescatorie de pasari, unde zeci de mii de zburatoare vor fi sacrificate, a anuntat ieri guvernul olandez. ”Un focar de gripa aviara de tip H5 a fost detectat intr-o crescatorie din Oldekerk, in…

- Ambasada Statelor Unite in Israel va fi oficial transferata din Tel Aviv in Ierusalim in 14 mai, moment care va coincide cu cea de-a 70-a aniversare a statului evreu, o ”provocare”, au calificat palestinienii. ”Asteptam cu nerabdare luna mai”, a declarat purtatorul de cuvant al diplomatiei americane,…

- Confruntat cu marturiile supravietuitorilor atacului armat de miercurea trecuta dintr-un liceu din Florida, soldat cu 17 morti, Donald Trump a promis masuri “puternice”. Rand pe rand, elevi de la diferite scoli indoliate dupa atacuri armate si parinti ai victimelor, asezati in jurul presedintelui american…

- Anastasia Cecati de abia devenise mama, iar cariera ei de actrita incepuse sa prinda contur. Putea deveni o mare vedeta, dar viata i-a fost curmata de propriul sot. Oribila crima a avut loc la Chisinau. Politistii au gasit-o pe Anastasia in imobilul in care locuia, cu gatul taiat. Dupa ce a ucis-o…

- Prozatorul, dramaturgul, academicianul D.R. Popescu este, probabil, cel mai important scriitor roman in viata. Domnul D.R. Popescu ne-a incredintat un text despre drama si avatarurile unui chirurg. Este, de fapt, un articol despre felcerii politici care au macelarit Romania. Generalul Bucov a fost un…

- In ultima saptamana, la nivel national, au fost dispuse masuri preventive de supraveghere judiciara fata de 169 de persoane, a anuntat duminica, intr-un comunicat, Inspectoratul General al Politiei Romane (IGPR). “In perioada 9 – 15 februarie, la nivel national au ...

- In iarna anului trecut, in plin asalt dezlantuit in strada asupra institutiilor statului de drept, Carmen Dan si-a legitimat cu varf si indesat dificila functie de ministru de Interne. Prin pozitia legala, dar transanta, pe care intr-adevar trebuie sa o afiseze in astfel de momente tulburi un adevarat…

- Dupa ce Franta si Germania au fost cele mai puternice voci din UE care au sustinut reglementarea monedelor virtuale la nivel global, presedintele Bancii Centrale Europene, Mario Draghi, sustine ca aceasta initiativa nu intra in atributiile acestei institutii. ”Multi dintre dumneavoastra ati intrebat…

- Andreea Raducan a inceput gimnastica la varsta de patru ani, in orasul Barlad. Dupa castigarea a numeroase medalii pe plan national, in 1996, a fost selectionata de catre Federatia Romana de Gimnastica sa faca parte din lotul national de junioare.

- Emirates Airlines va cumpara de la Airbus 36 de avioane A 380, un contract de 16 miliarde de dolari care inseamna o gura de aer proaspat pentru viitorul celei mai mari aeronave de pasageri din lume, la nici o luna dupa ce compania a anuntat ca s-ar putea sa opreasca programul A 380 daca Emirates […]…

- Anul acesta, Bacalaureatul se da in doua etape. Probele de evaluare a competențelor lingvistice și digitale din cadrul examenului national de Bacalaureat (sesiunea iunie-iulie 2018) se vor desfașura in perioada 12-22 februarie 2018. Sunt așteptați sa participe cei peste 177.000 de elevi din clasele…

- Desi Biroul Permanent Judetean (BPJ) al Organizatiei Judetene PSD Iasi s-a pronuntat vineri, prin vot, in favoarea excluderii din partid atat a edilului din Iasi, cat si a viceprimarului, primarul sustine ca acest pas nu inseamna ca ar fi fost, in fapt, dat afara din randul taberei pesediste. Concret,…

- Chiar daca nu va juca, in week-end, la Fed Cup, Simona se afla alaturi de fetele din echipa Romaniei, la Cluj. Doar ca in timp ce Sorana, Irina, Ana si Raluca se pregatesc de meciurile contra team-ului canadian, Halep a mers la medic, pentru o procedura ale carei rezultate le va afla abia vineri. “Piciorul…

- Se stie deja ca s-a facut o verificare la Compania de Aeroporturi Bucuresti, de care s-a ocupat Corpul de Control al premierului, pe vremea Guvernului Tudose. Mai nou, s-au aflat concluziile acestui control. Este vorba despre un raport de 140 de pagini, conform Antena3, in care ar aparea nereguli precum…

- Inspectoratul pentru Situații de Urgența „Unirea” al județului Alba desfașoara lunar exerciții pentru testarea și verificarea sistemului de inștiințare, avertizare și alarmare in situații de protecție civila. In aceasta luna, simularile incep miercuri, 7 februarie și vizeaza atat verificarea echipamentelor…

- Al treilea om in stat si, totodata, presedinte al PSD-ului nu pare, inca, dispus sa incheie ofensiva la adresa actualului sef al Serviciului de Paza si Protectie, Lucian Pahontu. Reamintind ca, de la instalarea la sefia Camerei, nu a beneficiat de protectia SPP, Dragnea a sus cat se poate de clar ca…

- In mijlocul anului 2009, Brian Acton era un inginer software care nu-si gasea de munca. Desi avea ani de experienta la companii precum Yahoo sau Apple, tanarul Acton a fost refuzat si de Twitter si de Facebook. O greseala care a costat-o pe Facebook 19 miliarde de dolari. Pentru ca nicio companie…

- Fostul director al Serviciului Roman de Informatii este asteptat in fata Comisiei parlamentare de control asupra activitatii SRI peste aproximativ trei saptamani. Mai exact, pe 27 februarie. George Maior a avut si vineri o discutie cu seful acestui for, iar la finele acestei intrevederi, senatorul Claudiu…

- Oficialii Primariei conduse de catre Dan Tudorache anunta faptul ca institutia va angaja un administrator public apolitic. Detaliile, in comunicatul de presa urmator: “Primaria Sectorului 1 va coopta in echipa sa primul administrator public (“city manager”) din istoria institutiei. In sedinta Consiliului…

- Aflat de-a dreapta sefului Comisiei Europene, presedintele s-a declarat decis sa faca tot ce ii sta in putere, din postura de prim om in stat, pentru a pastra independenta justitiei. “Personal, sunt hotarat si convins ca voi reusi ca aceste discutii sa se termine cu legi care vor fi, in varianta cea…

- Prima intrevedere importanta avuta de Viorica Dancila, la Palatul Victoria, dupa preluarea prerogativelor de premier este cea de marti dimineata, cu comisarul european pentru politici regionale, Corina Cretu. La finele intrevederii ce a avut ca principal subiect absorbtia de fonduri europene, Cretu…

- Cabinetul Dancila a primit votul de investitura al Parlamentului, astfel ca se pregateste sa depuna juramantul, la Cotroceni, inainte ca ministrii – cei nou propusi, dar si cei care au facut parte din Guvernul Tudose – sa isi poata prelua oficial prerogativele. Au fost 419 voturi – 282 de voturi “pentru”…

- Marea familie Ikea deplange disparitia din viata a celui care a venit cu ideea infiintarii magazinelor aflate sub umbrela retailerului suedez. Afaceristul Ingvar Kamprad, cel care a fondat proiectul Ikea, cunoscutul lant de magazine de mobila si decoratiuni interioare prezent si pe piata autohtona,…

- Un bistrițean campion național la judo și cu rezultate excelente și in afara țarii nu a ajuns la mondiale pentru ca in locul sau trebuia sa mearga fiul șefului federației. Argumentul suprem al antrenoarei e faptul ca fiul șefului federației a acceptat sa iși plateasca din propriul buzunar deplasarea.

- A luptat mai bine de doua ore pentru a se putea bucura de reusita pe care multi o considera drept victoria carierei Simonei. Si de prezenta, in premiera pentru ea si pentru o jucatoare din Romania, in finala Australian Open. In interviul acordat pe teren, la foarte scurta vreme dupa ce a invins-o pe…

- Liderul PSD Liviu Dragnea a transmis, miercuri, un mesaj cu ocazia Zilei Unirii Principatelor Romane, in care precizeaza ca oamenii politici de atunci au dat dovada de intelepciune, trecand peste toate neintelegerile, actiunea lor politica fiind un exemplu pentru acum. „In urma cu 159 de ani, romanii…

- Episodul surprins la protestele din Bucuresti, de sambata trecuta, in urma caruia un jandarm a fost acuzat ca ar fi dat cu pumnul, in contextul unei ingramadeli aparute in apropierea gardurilor de protectie instalate in Piata Universitatii, este analizat si de catre reprezentantii Parchetului Militar.…

- Eventuala candidatura a lui Ionut Lupescu este un eveniment de prima pagina. Lupescu poate si trebuie sa castige, dar sa nu ne pripim, considerandu-l deja presedinte, ca sa nu se repete tragedia de acum patru ani. Da, am proprietatea termenilor, evenimentele de pe 4 si 5 martie 2014 au declansat o tragedie.…

- Desi numarul mare de oameni iesiti sambata pe strazi i-a uimit pana si pe organizatorii protestului, Klaus Iohannis s-a facut ca ploua. Dezinteresul presedintelui care cu un an in urma lauda civismul romanilor iesiti sa conteste ordonanta 13 uimeste. Desi romanii au acuzat si sambata tot masacrarea…

- Exista speranța!Intalnim tot mai des cazurile in care se vorbește despre oameni care mutileaza sau omoara animale. Omenirea nu e pe cale de dispariție. Asta ne-o arata o femeie cu inima mare. Oameni din intreaga lume au fost extrem de uimiți cand au vazut ce a facut un suflet de om cu aripa unui future.…

- Constructorul francez de avioane a anuntat ieri ca a semnat cu compania Emirates un acord in vederea unei livrari de 20 de aparate A 380, cu optiunea a inca 16 avioane de acest tip, pentru o suma totala de 16 miliarde de dolari (13 miliarde de euro), pret de catalog. Compania Emirates, de departe cel…

- Cea mai populara moneda virtuala a scazut intr-o zi cu 20%, la minimul ultimelor 6 saptamani. Dupa ce marti a coborat sub 12000 de dolari, ieri a pierdut inca 1.200 de dolari din valoare si se indreapta spre pragul de 10.000 dolari. Nici rivalii digitali stau bine, Ethereum si Ripple au scazut in line…

- Goana dupa cea mai populara moneda virtuala, cumpararea, vanzarea si volatilitatea ei au dus inevitabil si la manipularea bitcoin. Un studiu pe aceasta tema arata ca exista persoane raspunzatoare de cresterea exponentiala a ratei de schimb. Manipularea pretului bitcoin s-ar datora activitatii celor…