- Avutia neta a populatiei s-a majorat cu circa 8%, in trimestrul al doilea al acestui an fata de aceeasi perioada a anului precedent, pana la aproape 1.928,7 miliarde de lei, conform calculelor facute de Banca Nationala a Romania (BNR). "Avutia neta a populatiei a urmat tendinta ascendenta…

- Eficienta personalului bancar romanesc este inca redusa, in conditiile unui grad de intermediere financiara scazut, un angajat al bancilor din Romania gestionand in medie 1,85 mil. euro la sfarsitul lunii septembrie 2018, fata de 15,7 mil. euro la nivelul Uniunii Europene (UE), reiese din cel mai recent…

- Romania se numara printre tarile cu cei mai multi angajati care desfasoara activitati corelate cu exporturile Uniunii Europene la nivel mondial, respectiv 1,4 milioane de romani. Dintre acestia, femeile reprezinta 44%, cel mai mare nivel din Uniunea Europeana. Jumatate dintre exporturile Romaniei in…

- Banci și Asigurari Sefii bancilor, raportari trimestriale la BNR pentru creditele peste limita maxima de indatorare Tweet Print Mail Autor: Claudia Medrega astazi, 00:07 0 BNR va permite bancilor sa depaseas­ca nivelul maxim al gradului de inda­to­rare la creditele de consum si imo­bi­liare…

- A doua banca de alimente din Romania a fost lansata, saptamana aceasta, la Cluj-Napoca, fiind prima banca de acest tip din vestul tarii. Banca functioneaza dupa principiile Federatiei Europeane a Bancilor de Alimente (FEBA), avand ca model organizatiile de profil din Uniunea Europeana.

- Presedintele Patronatului Investitorilor Autohtoni (PIAROM), Cristian Pârvan, a afirmat, luni, în fata studentilor de la Academia de Studii Economice (ASE), la evenimentul de lansare a unei noi carti scrisa de academicianul Daniel Daianu, ca modelul economic al României îi…

- Rata anuala a inflatiei, care masoara evolutia preturilor de consum in ultimul an, a scazut in luna septembrie la 5,03%, potrivit datelor publicate miercuri de Institutul National de Statistica (INS). In august, rata anuala a inflatiei a crescut la 5,1%, dupa ce in iulie scazuse la 4,56%.…

- Autor: Sorin Rosca Stanescu Fulminant discursul premierului Viorica Dancila din Parlamentul European! La niciun minut distanța de cel al lui Frans Timmermans, in mod straniu mult mai moderat decat ultima sa ieșire la rampa și, in mod senzațional, invocand blestematele protocoale și solicitand chiar…