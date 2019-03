Intermedicas: 95% dintre pacientii romani nu stiu ca au dreptul prin lege la o a doua opinie medicala

Stiri pe aceeasi tema

- Folosirea contra-cost a blocurilor operatorii din spitale sau asigurari private care sa permita pacienților accesul la o perioada mai lunga de recuperare medicala sunt cateva dintre serviciile medicale la cerere pe care spitalele de stat le-ar putea furniza in parteneriat cu firmele de asigurari, a…

- Pacientii care au nevoie de sfaturi medicale informate au la dispozitie, incepand de ieri, o platforma digitala dezvoltata in Romania de fondatorii clinicii Neuroaxis, care ii ajuta sa obtina o a doua opinie medicala de la specialisti din tara si din strainatate.

- E bataie pe locurile scoase la concurs.Sunt aproape 30 de candidati pe un loc, scrie observator.tv.Ministerul de Interne are nevoie de agenti, ofiteri si specialisti.S au inscris in cursa candidati de toate varstele si vor trece prin mai multe probe. Medicale, sportive si teste grila din legislatie.…

- Cetatenii care ajung in postura de pacient al unui spital public din Romania au o serie de drepturi si obligatii. Dreptul la ingrijiri de cea mai inalta calitate este in capul listei la capitolul „Drepturi”. „O conduita civilizata” deschide lista obligatilor pacientului.

- Cu o prezența de peste 12 ani pe piața medicala din Romania și de peste 30 ani la nivel european, avand o bogata experienta in domeniul imagisticii medicale, RMN Diagnostica- centru de imagistica medicala și ambulatoriu de specialitate iși dezvolta poziția pe piața medicala din țara, printr-un parteneriat…

- Președintele Klaus Iohannis a promulgat, joi, Legea Ciuhodru, iar medicul care a propus-o susține ca de acum toți pacienții vor beneficia de noi drepturi, inclusiv acces facil și nerestricționat la o alta opinie medicala și ca s-a facilitat rezolvarea cazurilor de malpraxis. Potrivit doctorului Tudor…

- Milioane de britanici relocați in Europa ar putea sa nu mai beneficieze de asistența medicala in cazul lipsei unui acord de Brexit. Cetațenii UE din Regatul Unit care fac dovada faptului ca au avut un domiciliu stabil in țara inainte de 29 martie vor fi in continuare eligibili pentru tratamentul NHS,…

- National Health Service, Sistemul de asistența medicala de stat in Regatul Unit, folosește manuși medicale realizate in fabricile din Malaezia, unde se presupune ca migranții sunt supuși la munca forțata, ore suplimentare forțate, sclavie bazata pe datorii, reținerea salariilor și confiscarea pașapoartelor,…