- Sandu Anghel, zis Bercea Mondial, este eliberat conditionat vineri, dupa ce Tribunalul Mehedinti i-a admis cererea in acest sens. Bercea Mondial este cunoscut ca facand parte din lumea interlopa din judetul Olt, presa relatand ca acesta a fost implicat in mai multe lupte intre gruparile interlope.

- Deputatul independent Remus Borza considera ca, in toate tarile civilizate, Parlamentul, Guvernul sau Presedintele dau acte de clementa, iar pedepsele pentru violenta trebuie inasprite, insa nu putem refuza dreptul unui inculpat condamnat pentru orice infractiune de a fi eliberat conditiona.

- Un barbat din Sucevita cunoscut cu antecedente violente, care era eliberat conditionat cu un rest de pedeapsa de peste 700 de zile pentru o tentativa de omor, a primit o noua condamnare pentru tulburarea ordinii și liniștii publice și pentru ultraj asupra unui politist. Tiberius Gheorghe Vatamaniuc…

- Fostul ministru de Interne, Gabriel Berca, condamnat in decembrie 2017 la doi ani de inchisoare cu executare, a fost eliberat conditionat miercuri din inchisoare. "Respinge ca nefondata contestatia formulata de Directia Nationala Anticoruptie Serviciul Teritorial Iasi impotriva sentintei penale nr.…

- Fostul vicepresedinte al Consiliului Judetean Caras-Severin, Ionesie Ghiorghioni, care a fost condamnat pentru trafic de influenta in urma cu trei ani, a fost eliberat conditionat din inchisoare, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Barbatul din Alba Iulia surprins de o camera de luat vederi in timp ce lovea cu bestialitate o tanara de 20 de ani intr-o scara de bloc este un individ deosebit de periculos. In trecut a fost condamnat, in total, la peste 11 ani de inchisoare.

- Gheorghe "Pinalti" Ștefan (65 de ani) a fost eliberat condiționat din penitenciarul Ploiești. Fostul patronul al Ceahlaului primise o pedeapsa de 3 ani și 9 luni in dosarul „Strongmontaj", din care a executat doar 140 de zile. In acest dosar, a fost incarcerat pe 29 iunie 2018 pentru spalare de bani…

- Fostul primar al municipiului Piatra-Neamt Gheorghe Stefan a fost eliberat conditionat din Penitenciarul Ploiesti, dupa ce a executat patru luni si jumatate dintr-o pedeapsa de 3 ani si 3 luni de inchisoare primita intr-un dosar de spalare de bani si acte de comert incompatibile cu functia.…