- Polițiștii au anunțat ca i-au identificat pe indivizii care l-ar fi atacat pe interlopul aradean Daniel Dragoman. Barbatul, in varsta 39 de ani, a fost impușcat in picior cu un pistol de calibru 9 mm și a fost lasat fara 100.000 de euro. Anchetatorii spun ca sunt cautați doi tineri suspectați de impușcarea…

- Suspecții in cazul barbatului in varsta de 39 de ani, cunoscut in lumea interlopa din Arad, care a fost impușcat luni in picior, pe o strada din oraș, au fost identificați. Potrivit IPJ Arad, au fost identificați doi barbați de 33 și de 34 de ani, banuiți ca l-au impușcat pe cel de 39 de […] The post…

- Un echipaj de poliție a fost solicitat sa intervina, in urma unui apel la 112, pentru a aplana un conflict izbucnit intre mai multi localnici, in localitatea Camarzana, județul Satu Mare, informeaza satumarenews.ro . In timp ce incerca sa ii linisteasca pe localnici, unul dintre politisti a fost lovit…

- O familie de medici din Italia a fost macelarita de o banda de hoți din Romania. Agresorii au patruns in casa celor doi italieni, medicul chirurg Carlo Martelli și soția sa, Niva Bazzan și i-au torturat! 4 tineri din Romania au intrat in casa medicilor din Italia pentru a-i jefui. Hoții au crezut ca…

- Clipe de groaza a trait o batrana de 89 de ani atacata de hoți in toiul nopții in casa ei din localitatea Piatra Șoimului din județul Neamț. Deși abia aude și vede, pensionara a reușit sa ii puna pe fuga pe agresori. Cei doi indivizi au dat buzna in casa femeii care avea ușa deschisa in noaptea de 11…

- Cei doi suspecti in cazul otravirii fostului agent dublu Serghei Skripal si a fiicei sale Iulia au fost identificati de catre doi membri ai Scotland Yard cu abilitati de recunoastere faciala iesite din comun, scrie Sky News.

- Trei copii, banuiti de comiterea unei infractiuni de talharie, au fost identificati de politistii constanteni. Potrivit IPJ Constanta, urmare a cercetarilor in cazul comiterii unei infractiuni de talharie, politistii din cadrul Politiei municipiului Medgidia au identificat patru minori, cu varste cuprinse…

- Anchetatorii britanici cred ca i-au identificat pe suspectii in cazul otravirii fostului spion rus Skripal si a altor doua persoane cu neurotoxina Noviciok in Salisbury, potrivit Press Association, citata de News.ro.