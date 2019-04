Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul interimar al justiției, Ana Birchall, a anunțat, marți, in cadrul unei declarații de presa, ca suspenda procedura de numire a unui nou procuror general. Ana Birchall a anunțat ca suspenda procedura de selectare a procurorului general pana la numirea unui ministru cu drepturi depline la Justiție.…

- Ministrul interimar al Justiției, Ana Birchall, a reacționat la vestea ca fostul purtator de cuvant al Parchetului General Ramona Bulcu s-a sinucis."Moartea Ramonei Daniela BULCU, fost purtator de cuvant al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție, este o veste tragica.…

- Judecatorul Curții Constituționale și fost șef al DNA, Daniel Morar, a fost premiat, in anul 2011 de Grupul pentru Dialog Social drept personalitatea anului. Morar susține ca vazand scandalul in care este implicat Augustin Lazar și intenția GDS de a-i acorda același premiu, el a decis sa renunțe public…

- Ministrul justitiei, Tudorel Toader, a postat, vineri, o fotografie de la Penitenciarul Aiud, acolo unde actualul procuror general Augustin Lazar a fost presedinte al Comisiei de liberari, alaturand pozei mesajul “Calvarul Aiudului”. “Calvarul Aiudului ! – La Penitenciarul De Maxima Securitate 162”,…

- Procurorii Sectiei militare din Parchetul General au trimis in judecata dosarul Revolutiei din decembrie 1989, in care Ion Iliescu, Gelu Voican Voiculescu, Iosif Rus si Emil Dumitrescu au fost pusi sub acuzare pentru infractiuni contra umanitatii, a anuntat, luni, procurorul general Augustin Lazar.…

- Disidentul anticomunist Iulius Filip, victima procurorului general Augustin Lazar, a dezvaluit intr-un interviu difuzat luni seara la Antena 3, in cadrul emisiunii „Sinteza Zilei” despre chinurile pe care le-a indurat in inchisorile comuniste, ca deținut politic. Augustin Lazar, procuror criminalist…

- Ministrul justitiei, Tudorel Toader, a declarat, marti, referitor la candidatura lui Augustin Lazar pentru un nou mandat la Parchetul General, ca fiecare are o parere buna despre sine si ca procurorul general e indreptatit la aceeasi atitudine. “Exprima dorinta domniei sale de a continua ceea ce a facut…

- Sectia pentru anchetarea magistratilor a extins cercetarile in dosarul Laurei Codruta Kovesi si efectueaza cercetari in rem in privinta unui comunicat de presa din 9 ianuarie 2017 al PICCJ privind extradarea lui Nicolae Popa. Faptele anchetate sunt favorizarea faptuitorului si fals in declaratii. Potrivit…