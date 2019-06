Stiri pe aceeasi tema

- Noi propuneri pentru ministri Foto arhiva Presedintele Klaus Iohannis a primit miercuri de la premierul Viorica Dancila propunerile de numire a noilor ministri de la Justitie, Fonduri Europene si Românii de Pretutindeni, dar si pentru functia de vicepremier. Acestia sunt, în…

- Ana Birchall, Roxana Manzatu, Natalia Intotero vor fi propuse la Justitie, Fonduri Europene si Ministerul pentru Romanii de Pretutindeni, Titus Corlatean va fi vicepremier in locul lui Birchall, iar Rodica Nasar il inlocuieste pe Codrin Stefanescu ca secretar general, conform deciziilor luate marti…

- Motivul ar fi dificultatea cu care mai pot fi adunati parlamentarii in plen pana atunci, cei mai multi fiind prinsi in campania electorala. "Am vazut ca domnul presedinte Iohannis a respins propunerile, asteptam cu interes motivarea. Voi vorbi ulterior si cu doamna Dancila, sa vedem ce e…

- Presedintele Klaus Iohannis ar trebui sa dea un raspuns in privinta motivelor care au stat la baza respingerii propunerilor de ministri la Justitie, Fonduri Europene si Ministerul pentru Romanii de Pretutindeni, si nu trebuie asteptat pana cand expira interimatul mandatelor, considera premierul Viorica…

- „Pentru mine, ca premier este foarte important sa ne ocupam de buna organizare a alegerilor europarlamentare si a referendumului. Ieri a fost sedinta pregatitoare si vom vedea care este forma finala", a spus Viorica Dancila. Intrebata cu privire la unele prevederi legate de interdictia autoritatilor…

- Premierul Viorica Dancila a declarat vineri ca așteapta ca președintele Klaus Iohannis sa faca publice motivele pentru care a respins propunerile de miniștri. „Așteptam motivarea pentru respingerea celor trei propuneri. Nu am facut o referire la o persoana anume. Am observat ca in societatea romaneasca…

- Președintele Klaus Iohannis a acceptat miercuri propunerile de miniștri interimari propuși de Viorica Dancila, și anume: Ana Birchall, la Justiție, Eugen Teodorovici, la Fonduri Europene, și Radu Oprea, la Ministerul pentru Romanii de pretudindeni, anunța Antena3, care citeaza surse politice. Totodata,…

