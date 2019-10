Situație fara precedent in justiția romaneasca. La acest moment toate marile Parchete sunt conduse de interimari. Parchetul General este condus de o jumatate de an de Bogdan Licu. Acesta a preluat interimar funcția in aprilie, iar delagarea i-a fost prelungita. El a fost numit interimar dupa ce Klaus Iohannis a semnat decretul de pensionare a The post Interimat pe linie in justiție. Niciunul din marile parchete, DNA, Parchetul General, DIICOT, SIIJ, nu are șef plin appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .