- Salah Khashoggi, fiul jurnalistului saudit Jamal Khashoggi, ucis la 2 octombrie in consulatul saudit de la Istanbul, a parasit Arabia Saudita impreuna cu familia sa, in urma ridicarii interdictiei de calatorie care-i era impusa, a anuntat joi Human Rights Watch (HRW), relateaza Le Fiagaro, informeaza…

- Directoarea Agentiei Centrale de Informatii din Statele Unite, Gina Haspel, a ascultat inregistrarea audio ce ar fi surprins interogarea si uciderea jurnalistului saudit disident Jamal Khashoggi in consulatul Arabiei Saudite din Istanbul pe data de 2 octombrie, scrie cotidianul american „Washington…

- Directorul Agentiei Centrale de Informatii (CIA) a SUA, Gina Haspel, a ascultat, in timpul vizitei intreprinse la Ankara, inregistrarea audio a asasinarii jurnalistului saudit Jamal Khashoggi, a relatat miercuri seara cotidianul Washington Post, citand surse familiare cu acest caz, care au preferat…

- Asasinarea "brutala" a jurnalistului disident Jamal Khashoggi de catre Arabia Saudita "nu va ramane fara reactie" la nivel international, a transmis marti dupa-amiaza Mike Pence, vicepresedintele Statelor Unite.

- Autoritatile turce au perchezitionat o vila in provincia Yalova, din apropiere de Istanbul, in cautarea de dovezi ale asasinarii jurnalistului saudit Jamal Khashoggi, relateaza presa turca, citata marti de agentia dpa. Potrivit cotidianelor Hurriyet si Haberturk, politia a ‘cules probe’ din vila de…

- Presedintele american Donald Trump a subliniat miercuri ca SUA au nevoie de Arabia Saudita in lupta impotriva terorismului, in contextul in care Riadul este suspectat de catre comunitatea internationala ca este responsabil de disparitia jurnalistului Jamal Khashoggi, potrivit France Presse preluata…

- Richard Branson, fondatorul Virgin Group, a suspendat un proiect de investitii in valoare de 1 miliard de dolari convenit cu Arabia Saudita, in urma disparitiei unui jurnalist al publicatiei Washington Post, Jamal Khashoggi, potrivit unui articol publicat de New York Post, citat de MarketWatch.Branson…

- The Washington Post scrie ca oficiali saudiți i-ar fi promis o funcție inalta in aparatul guvernamental jurnalistului Jamal Khashoggi daca accepta sa renunțe la exilul autoimpus in Statele Unite.