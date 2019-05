Stiri pe aceeasi tema

- Incepand de astazi, cateva sute de elevi din intreaga tara vor participa la Iasi la etapele nationale a Olimpiadei de Limba si literatura romana pentru elevii de gimnaziu si a Olimpiadei de Limba si literatura ucraineana materna. La Olimpiada de Limba si literatura romana vor participa aproximativ 500…

- Liderul PSD Liviu Dragnea a continuat, sambata, la Iasi, atacul la adresa Opozitiei, a presedintelui Klaus Iohannis. El le-a transmis social-democratilor sa intre, dupa sarbatorile de Paste, in "dispozitivul de campanie". "Faceti doar ceea ce face un partid cum e PSD. Spuneti oamenilor adevarul. Sa…

- Maria Grapini a susținut un discurs, in limba engleza, la o conferința de presa organizata la Strasbourg.Problema a fost ca a vorbit atat de prost, incat un jurnalist a spus ca nu are nevoie de traducere din limba vorbita de Grapini. Politicianul roman a spus ca un sofer din tara sa are salariul…

- Vicepremierul Ana Birchall a reactionat dupa ce a fost critcata ca nu ar cunoaste limba engleza dupa ce si-a deschis un discurs cu fraza „Good morning very very much“ (Buna dimineata foarte foarte mult - trad.).

- În acest an Republica Moldova a obținut 4 cote de participare în cadrul programului Fotbal Pentru Prietenie. Trei copii cu anul nașterii aprilie 2006-septembrie 2007, de meserie portar, mijlocaș și un atacant vor fi selectați și vor participa la campionatul mondial al Fotbalului pentru…

- Potrivit paginademedia.ro, Consiliul Național al Audiovizualului a aprobat solicitarea RCS de a retrage cele opt licențe regionale Digi 24. Licențele pentru televiziunile regionale din orașele: Brașov, Constanța, Cluj-Napoca, Craiova, Galați, Iași, Oradea și Timișoara dateaza din anul 2012.…

- Luiza Radulescu Pintilie Ieri a inceput si in Prahova, in conformitate cu calendarul stabilit de Ministerul Educatiei Nationale, sesiunea de simulare a examenului de Bacalaureat 2019, la care participa elevi din clasele a XI-a si a XII-a ale institutiilor de invatamant din judet. In contextul in care,…

