Stiri pe aceeasi tema

- Aeronava Tarom RO384 cu ruta Paris la Bucuresti, in care se afla fostul edil al Constantei, Radu Mazare, se apropie de Romania. In aeronava se afla si fiul sau, Raducu Mazare. Aeronava a decolat cu 19 minute mai tarziu decat era programat.Vezi harta AICI ...

- Radu Mazare va ajunge, in jurul orei 20:00, in Romania! El va ateriza pe Aeroportul Otopeni, dupa ce a fost extradat din Madagascar. Inainte de a ajunge in București, avionul care il aduce pe Mazare a facut escala la Paris.Conform Antena 1, fostul primar al Constantei a fost adus pe pista…

- Fostul primar al Constantei a fost adus pe pista aeroportului Charles de Gaulle din Paris cu 70 de minute inainte de decolarea avionului catre Bucuresti, insotit de o escorta formata din 12 politisti francezi si romani. El a ajuns la Paris, astazi, de la Antananorivo, la ora locala 10.30. Radu Mazare…

- Radu Mazare nu a cerut azil politic in Franța, a afirmat fratele acestuia, Mihai Mazare. Avocații sai au sesizat insa autoritațile franceze, susținand ca fostul primar al Constanței ar fi fost victima unui abuz in Madagascar. Cererea de extradare nu ar fi fost luata de un judecator, a spus Mihai Mazare.…

- Extradarea fostului primar al Constanței ar putea fi blocata, a anuntat Mihai Mazare, citat de Romania TV. Fratele lui Radu Mazare spune ca autoritatile romane fac un abuz prin extradarea de urgenta intrucat nu ar fi fost respectate toate formalitațile de extradare. Mai mult, se pare ca Radu Mazare…

- Ministrul interimar al Justiției, Ana Birchall, a anunțat, luni, ca instituția pe care o conduce a transmis documentele necesare in vederea extradarii fostului primar al Constanței, Radu Mazare, din Madagascar, luni la ora 09.00 acestea fiind primite de ministerul Justiției din Madagascar.Raducu…

- Raducu Mazare, fiul fostului edil de Constanta, Radu Mazare, a avut o interventie telefonica in direct la Romania TV. Mazare jr. se afla in aceste momente in Madagascar pentru a fi aproape de tatal sau care se afla in custodia autoritatilor."Sunt in Madagascar. Il vizitez pe tata zilnic, ii duc de mancare",…

- "Nu m-am asteptat, e o veste neasteptata. Ce stiu eu este ca Radu Mazare a fost hartuit de securistii astia noi, cu DNA-ul. Tin minte imaginile acelea celebre de la restaurantul de pe Kiseleff, cand s-au dus sa il ia, sa il duca la audieri, au trimis 10-20 de mascati in restaurant sa il ridice pe…