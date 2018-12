Stiri pe aceeasi tema

- Cuvintele “translare”, “meteo si “traducere” au fost cele mai cautate de romani pe Google, acestea fiind accesate de peste 12 milioane de ori in primele 10 luni din acest an, releva o analiza de specialitate, care a scos la iveala ca necesitatile de traducere sunt pe primul loc in relatia cu motorul…

- Cuvintele "translare", "meteo si "traducere" au fost cele mai cautate de romani pe Google, acestea fiind accesate de peste 12 milioane de ori in primele 10 luni din acest an, releva o analiza de specialitate, care a scos la iveala ca necesitatile de traducere sunt pe primul loc in relatia cu motorul…

- Cuvintele "translare", "meteo si "traducere" au fost cele mai cautate de romani pe Google, acestea fiind accesate de peste 12 milioane de ori in primele 10 luni din acest an, releva o analiza de specialitate, care a scos la iveala ca necesitatile de traducere sunt pe primul loc in relatia cu motorul…

- Studiul releva ca necesitațile de traducere sunt pe primul loc în relația cu motorul de cautare. Astfel, cuvântul „translare” (pe primul loc) și „traducere” (pe locul al treilea) sunt de departe cele mai cautate pe Google, fiind accesat de peste 7 milioane…

- De Centenarul Unirii, o analiza a unei agenții SEO din Romania a scos la iveala cele mai cautate 100 de cuvinte de romani pe Google. Studiul efectuat de SEOlium releva ca necesitațile de traducere sunt pe primul loc in relația cu motorul de cautare.

- Cetatenii din Romania si Republica Moldova nu vor plati tarife de roaming pe 1 Decembrie, de Ziua Marii Uniri, a anuntat joi prim-ministrul moldovean, Pavel Filip, precizand ca acesta reprezinta "un prim pas simbolic". "Ne dorim un spatiu comun de comunicare, ne dorim ca cetatenii nostri nici sa nu…

- Numarul autovehiculelor noi vandute in Romania, in primele noua luni ale anului, a atins un volum de 134.831 de unitati, in crestere cu 20,2%, comparativ cu aceeasi perioada din 2017, in timp ce la capitolul masinilor second hand s-a inregistrat o scadere de 8,3% in intervalul de referinta, pana la…

- Simona Halep a pierdut 640 de puncte prin abandonul din primul tur la Beijing, astfel ca avansul sau va scadea si mai mult in ierarhia de saptamana viitoare. Topul jucatoarelor all-time in functie de numarul de saptamani petrecut pe locul 1 WTA: 1. Steffi Graf (Germania) 377 saptamani2.…