- CCIB organizeaza marți, 27 martie, de la ora 10:00 (inregistrarea de la 9:30), Ziua Oportunitaților de Afaceri dedicata colaborarii comercial – economice dintre Romania și Republica Cipru, care va avea loc in Aula Carol I de la etajul II al Palatului CCIB din Strada Ion Ghica nr. 4, sector 3. Evenimentul…

- Cel mai mare și important eveniment agricol din zona Moldovei, Targul Agro Expo Bucovina, va avea loc in perioada 22 - 25 martie 2018 in municipiul Suceava. Ajuns la a XVI-a editie, targul este organizat in parcarea Selgros Suceava de catre Camera de Comert si Industrie Suceava, in parteneriat cu ...

- Camera de Comert si Industrie a Municipiului Bucuresti (CCIB) vrea sa infiinteze, pana la finalul anului, trei birouri de reprezentare, in India, Polonia si Indonezia, a declarat, luni, presedintele CCIB, Sorin Dimitriu.

- Expozitii, misiuni economice, dar si seminarii de larg interes! Toate vor avea loc in perioada urmatoare la Camera de Comert din Timis. Miercuri debuteaza Salonul Industriei Usoare, editia de Paste. Expozitia cu vanzare isi deschide portile pentru public in 21 martie, iar la eveniment vor participa…

- Joi, 15 martie 2018 s-a derulat, la sediul Consiliului Județean Maramureș, ultima etapa din misiunea economica condusa de Ambasada Austriei – Secția Comerciala, dedicata oportunitaților de afaceri in gospodarirea comunala. In acest context, instituția Consiliului Județean Maramureș a fost angrenata…

- Camera de Comert, Industrie si Agricultura Vrancea lider de proiect , Camera de Comert, Industrie si Agricultura Galati partener si Camera de Comert, Industrie, Navigatie si Agricultura Constanta partener au lansat proiectul "Antreprenoriat Solutie durabila pentru ocupareldquo;. La conferinta de prezentare…

- Prof. univ. dr. ing. Sorin Dimitriu, presedintele Camerei de Comert si Industrie a Municipiului Bucuresti (CCIB), a avut o intrevedere cu ES Thanglura Darlong, noul ambasador extraordinar și plenipotențiar al Indiei, cu reședința in Romania, acreditat in țara noastra, in Republica Moldova și Albania.…

- Camera de Comert si Industrie Cluj implementeaza proiectul „Antreprenoriat sustenabil in Regiunea Nord-Vest”, ID 105903. Cofinanțat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020, in cadrul Axei prioritare 3 – Locuri de munca pentru toti, Obiectivul specific 3.7 – Cresterea…

- In perioada 16-20 aprilie a.c., in marja vizitei oficiale a Altetei Sale Regale, Principele Radu la Amman, la invitația suveranului iordanian, Camera de Comert si Industrie a Municipiului Bucuresti (CCIB) organizeaza o misiune economica in Regatul Hașemit al Iordaniei. Programul misiunii economice va…

- Schimburile comerciale romano-israeliene sunt scazute raportat la potentialul celor doua economii, insa exista oportunitati de afaceri si investitionale ce pot fi valorificate printr-o mai buna cunoastere a celor doua comunitati de afaceri, a apreciat presedintele Camerei de Comert si Industrie a Municipiului…

- Startup Europe Week [#SEW18] este o inițiativa a Comisiei Europene de animare a afacerilor aflate la inceput prin organizarea simultana a unor evenimente dedicate lor in peste 300 orașe din peste 40 de țari. Evenimentul aduce la aceeași masa antreprenori, comunitatea, administrația, mass-media pentru…

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș, in calitate de unic partener oficial in Romania al Programului CLIMATE-KIC pentru perioada 2014-2020, invita firmele și instituțiile timișene sa participe in mod activ la derularea sesiunii 2018 a Sub-programului “Pioneers into Practice”, prin a deveni…

- Camera de Comert si Industrie Prahova va organiza, in data de 5 martie 2018, vizita la Ploiesti a E.S. Dl. Cord MEIER-KLODT, Ambasadorul Republicii Federale Germania in Romania, care va fi insotit de Dna. Swantje Kortemeyer, Secretar I pe Probleme Economice si Comerciale in cadrul Ambasadei si de Dl.…

- Toți cei interesați de achiziționarea unei locuințe sau care doresc raspuns la intrebari legate de oferte, facilitați ori condiții de obținere a unui credit bancar pentru acest scop vor gasi la TIT toate informațiile de care au nevoie. Targul este organizat, la fel ca anul trecut, de publicațiile…

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș organizeaza cel de-al doilea targ de joburi in cadrul proiectului european LaborNet – Rețea pentru mobilitatea forței de munca in zona transfrontaliera. Evenimentul are loc in data de 21 martie, incepand cu ora 11.00, la Centrul Regional de Afaceri din…

- Sedinta Consiliului Local Resita s-a desfasurat marti, in absenta primarului Ioan Popa, prezent la un eveniment organizat la Bucuresti de Camera de Comert si Industrie Romano-Germana. Toate proiectele aflate pe ordinea de zi au trecut, discutii mai aprinse suscitand cele privind aprobarea organigramei…

- Camera de Comert, Industrie și Agricultura Timis, prin Direcția Formare și Perfecționare Profesionala, organizeaza, in perioada 26 februarie – 9 martie, o noua serie a cursului de Competențe informatice.

- Ambasada Franței in Romania, in parteneriat cu Business France și Camera franceza de Comerț și Industrie din Romania lanseaza prima ediție a concursului „Orașul durabil”, deschis tuturor comunitaților – județe, municipii, orașe, comune – care premiaza inițiativele inovatoare din domeniul dezvoltarii…

- Camera de Comert si Industrie Suceava va organiza un curs de „specialist in managementul deseurilor". Cursul va avea loc in a doua jumatate a lunii martie 2018, la sediul CCI Suceava. Potrivit spuselor presedintelui executiv al CCI Suceava, Lucian Gheorghiu, cursul este unul de ...

- Brexitul va genera atat provocari, cat si oportunitati in contextul relatiilor comerciale bilaterale cu Regatul Unit, iar Romania trebuie sa faca toate eforturile necesare pentru consolidarea relatiei cu partenerul extern cu care inregistreaza cel mai ridicat excedent de balanta comerciala, se arata…

- "Crearea unui model durabil si a unei retele de parteneri care sa sprijine ocuparea si mobilitatea fortei de munca in regiunea transfrontaliera Bulgaria Romanialdquo; este numele proiectului cu finantare europeana derulat de Camera de Comert, Industrie, Navigatie si Agricultura Constanta impreuna cu…

- Targul de Nunti Bucovina, organizat de Camera de Comert si Industrie Suceava, va avea loc la finalul acestei saptamani, in perioada 9-11 februarie. Evenimentul se va desfasura la Iulius Mall Suceava, acolo unde vor fi prezenti peste 30 de expozanti, branduri de renume din domeniu. Aflat la cea de-a…

- Camera de Comert si Industrie (CCI) Dolj a organizat marti, 30 ianuarie, la sediul institutiei, seminarul Elemente esentiale ale Regulamentului general privind protectia datelor personale (RGDP/GDPR). Prin intermediul acestui eveniment, CCI Dolj, Universitatea „Petru Maior” din Targu Mures, prin Centrul…

- Camera de Comert, Industrie, Navigatie si Agricultura CCINA Constanta alaturi de Asociatia Municipalitatilor Dunarene "Dunarealdquo; din Bulgaria au prezentat, ieri, rezultatele proiectului "Dezvoltarea si promovarea unui produs turistic integrat si a patrimoniului cultural: Ruta Frontiera Romana in…

- Igor Dodon a avut o intrevedere miercuri, 31 ianuarie, cu delegatia Camerei de Comert si Industrie din orasul Isfahan, Iran, care se afla in Republica Moldova la invitatia presedintelui tarii. Potrivit sefului statului, scopul vizitei oficialilor iranieni „consta in fortificarea relatiilor comercial-economice…

- N. D. Recent, Pro Business a organizat in parteneriat cu Camera de Comerț și Industrie Prahova și Direcția pentru Agricultura Județeana Prahova, conferința cu tema „Clusterul Bio Concept Valea Prahovei și rolul acestuia in dezvoltarea agriculturii ecologice. Aportul noilor tehnologii in agricultura…

- Prim-ministrul Pavel Filip a avut astazi o intrevedere cu premierul, vicepresedintele și conducatorul orașului Dubai, Șeicul Mohammed bin Rashid Al Maktoum. Oficialii au apreciat dinamizarea in ultima perioada a relațiilor politice și instituționale dintre cele doua state.

- Curtea de de Arbitraj Comercial București de pe langa Camera de Comerț și Industrie a Municipiului București (CCIB) s-a lansat astazi, in cadrul unei conferințe de presa susținute de prof. univ. dr. ing. Sorin Dimitriu, președintele CCIB, prof. univ. dr. Victor Babiuc, președintele Curții de Arbitraj…

- La data de 26 ianuarie 2017 a avut loc la Ploiești o noua intalnire a clusterului Bio Concept Valea Prahovei, eveniment ce a reunit, in special, operatorii economici in sistem de producție agricola ecologica din zona Valea Prahovei și regiunea Muntenia. In cadrul intalnirii, organizate de USH Pro Business…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat ca va atrage atentia viitorului Executiv sa nu pericliteze sustenabilitatea fiscala prin „politici imprudente si masuri hazardate” si a anuntat ca in acest sens va avea discutii cu Guvernul si ca va solicita consultari cu cei responsabili in sfera politicilor economice.…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a sustinut joi, 25 ianuarie a.c., la Palatul Parlamentului, o alocutiune cu prilejul receptiei organizate de Camera de Comert si Industrie Romano-Germana. Iohannis a lansat un atac devastator la coalitia aflata la putere. Presedintele a remarcat cresterea record…

- Marti, incepand cu ora 12, la Comisia Economica din Senat vor fi prezenti ministrul Finantelor Ionut Misa alaturi de sefa ANAF, Mirela Calugareanu, discutiile cu membrii comisiei conduse de liberalul Daniel Zamfir fiind axate pe celebrul Formular 600. La intalnire vor participa si reprezentantii Consiliului…

- Peste 30 de expozanti vor participa la editia de anul acesta a Targului de Nunti Bucovina, care va avea loc la Iulius Mall Suceava, in perioada 9-11 februarie 2018. Evenimentul, cel mai mare si reprezentativ targ de nunti din judet, este organizat de Camera de Comert si Industrie Suceava, in ...

- Imbracaminte din piele si blana, produse de incaltaminte, marochinarie, imbracaminte pentru adulti si copii, lenjerie, home amp; deco si accesorii sunt doar cateva dintre ofertele Targului National de Imbracaminte Incaltaminte TINIMTEX. Camera de Comert, Industrie, Navigatie si Agricultura CCINA Constanta…

- Inspectoratul Teritorial de Munca Arges impreuna cu Camera de Comert si Industrie Argeș organizeaza in data de 22 ianuarie 2018, ora 11:00, o sesiune de informare si constientizare a angajatorilor din judetul Arges care ...

- Dezvoltarea relatiilor economice si comerciale cu Kazahstanul constituie o prioritate in strategia de relatii externe a Camerei de Comert si Industrie a Municipiului Bucuresti (CCIB), a declarat presedintele Camerei bucurestene, Sorin Dimitriu, la intalnirea cu Daulet Batrashev, ambasador extraordinar…

- Targul de nunți programat sa se desfașoare sambata, 20 ianuarie, la Sfantu Gheorghe, a fost amanat. Evenimentul urma sa se desfașoare sub genericul „Ziua cea Mare”- in organizarea Camerei de Comerț și Industrie (CCI) Covasna, sub forma unui targ de nunți și evenimente, insa a fost amanat din motive…

- Camera de Comert si Industrie Suceava in parteneriat cu C.E.C.C.A.R. Filiala Suceava organizeaza in data de 23 ianuarie 2018, incepand cu ora 13:00, la sediul Camerei de Comerț și Industrie Suceava seminarul “Modificari fiscale cu impact asupra activitatii agentilor economici”. Multiplele modificari…

- Firmele sunt invitate de catre Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș sa participe la o misiune economica in Grecia, cazarea și transportul fiind gratuite. Companiile participante vor vizita, in perioada 24 – 26 februarie, la Salonic, doua targuri internaționale pentru industria alimentara.…

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, a avut, miercuri, o intrevedere cu grupul sefilor de misiune din statele arabe acreditati la Bucuresti, ministrul subliniind ca una dintre prioritatile politicii externe romanesti este dezvoltarea relatiilor politice si economice cu Grupul statelor…

- Cel mai mare si important eveniment agricol din zona Moldovei, Targul Agro Expo Bucovina, va fi organizat, si anul acesta, de Camera de Comert si Industrie Suceava. Targul va avea loc in perioada 22-25 martie a.c., iar ca locatie a fost aleasa parcarea Selgros Suceava.Presedintele executiv al CCI ...