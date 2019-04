Stiri pe aceeasi tema

- Cei 220 de concurenți aparțin de 15 cluburi sportive din 12 localitați din țara (Arad, Baia Mare, Bistrița, Brașov, Cluj-Napoca, Florești, Madaraș, Miercurea Ciuc, Oradea, Roman, Târgu Mureș și Victoria) și dintr-un club din Budapesta, Ungaria. Cele mai populare categorii au fost cele…

- Parinții și cadrele didactice vor fi provocați miercuri, pe 13 martie, sa invețe despre „copiii și adolescenții de azi, liderii de maine”. Workshopul se va desfașura in doua parți, de la ora 15:30 pentru profesori și de la ora 18 pentru parinți. Evenimentul va avea loc pe strada Posada, la numarul 19,…

- Va reamintim, societatea din Ploiești a caștigat in cele din urma licitația organizata de primarie pentru serviciile de dezinsecție, dezinfecție și deratizare, dupa doua contestații respinse de CNSC. Primaria trebuie sa semneze contractul cu reprezentanții Coral Impex, care inca nu au punct…

- In zilele de 2 și 3 martie 2019, Universitatea Babeș-Bolyai a gazduit a treia competitie regionala de robotica. In cadrul evenimentului organizat de Asociația „Nație Prin Educație”, 34 de echipe de elevi pasionati de robotica s-au intrecut pentru a prinde un loc in finala campionatului ,,BRD FIRST…

- Directia Nationala Anticoruptie a scos la concurs 31 de posturi de procurori, dintre care 10 la Structura centrala din Bucuresti (unul pentru efectuarea urmaririi penale in cauze privind infratiuni de coruptie savarsite de militari). Restul sunt alocate serviciilor teritoriale din Alba Iulia – 1 post,…

- Marți, 29.01.2018, incepand cu ora 10.00, a avut loc sesiunea finala a programului de formare profesionala „SIMPLA – Energia și mobilitatea planificate impreuna” care a fost organizat online intr-un format tip webinar. Evenimentul s-a desfașurat in cadrul proiectului SIMPLA – Planificarea Durabila Integrata…

- CFR Calatori informeaza ca, de la începutul acestui an, a deschis vânzarea online pentru bilete de calatorie internaționala. Pentru efectuarea calatoriei cu biletele internaționale cumparate online, calatorul trebuie sa intre în posesia acestor documente de transport fie prin ridicarea…

- Inclusiv liceeni de clasa a X-a pot invața sa zboare de la cei mai buni piloți. Oferta este valabila pentru orașele unde activeaza Aeroclubul Romaniei: Arad, Baia Mare, Brașov, București, Caransebeș, Craiova, Cluj-Napoca, Deva, Iași, Oradea, Targu-Mureș, Pitești, Ploiești, Satu Mare, Sibiu, Suceava.…