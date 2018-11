Stiri pe aceeasi tema

- Președintele american Donald Trump a confirmat joi ca intalnirea programata cu Vladimir Putin, care urma sa aiba loc la summitul G20 din Argentina, nu se va mai produce, in contextul incidentului dintre Rusia și Ucraina din Marea Neagra. Donald Trump a facut anunțul intr-o postare pe Twitter. „Dat fiind…

- Angela Merkel, cancelarul Germaniei, a pledat joi pentru evitarea solutiilor militare in criza dintre Ucraina si Rusia, iar Alianta Nord-Atlantica a adoptat o atitudine prudenta, subliniind ca in Marea Neagra exista deja capabilitati militare NATO, inclusiv ale Romaniei.Presedintele Ucrainei,…

- Tensiunile dintre Rusia si Ucraina din Marea Azov vor fi in centrul discutiilor de saptamana viitoare de la Bruxelles intre ministrii de externe ai tarilor membre NATO si omologul lor ucrainean Pavlo Klimkin, a declarat joi purtatoarea de cuvant a Aliantei Nord-Atlantice, Oana Lungescu, relateaza…

- Presedintele ucrainean Petro Porosenko a cerut statelor membre NATO, dar mai ales Germaniei, sa desfasoare nave in Marea Azov, pentru a sustine astfel Kievul in conflictul sau cu Moscova, in urma incidentului armat cu forte ruse in largul Crimeei, relateaza News.ro.

- Rusia si-a intarit drastic prezenta militara la frontiera ucraineana, a acuzat marti liderul de la Kiev, Petro Porosenko, evocand amenintarea unui "razboi total" cu Moscova, transmite AFP."Numarul tancurilor din bazele (militare ruse) situate de-a lungul frontierei noastre s-a triplat", a…

- La inceputul acestei saptamani s-a produs o ruptura majora in Biserica Ortodoxa. Luni, sinodul de la Moscova a anuntat ca a rupt relatiile cu Patriarhia de la Constantinopol, cea care are in subordine peste 300 de milioane de crestini ortodocsi. In urma cu o saptamana, patriarhul Bartolomeu…

- Presedintele rus Vladimir Putin are nevoie de intreg teritoriul Ucrainei, deoarece imperiul rus nu exista fara Ucraina, a declarat sambata, la Harkov, seful statului ucrainean Petro Porosenko, citat de agentia de presa Unian, in contextul in care Moscova a anexat in 2014 peninsula Crimeea si este…