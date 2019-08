Interdicţie a reuniunilor publice şi închidere a şcolilor în Kashmirul indian, pe fondul tensiunilor cu Pakistanul Autoritatile din Kashmirul indian au restrans libertatea de adunare si au inchis scolile in principalul oras al teritoriului si in imprejurimile sale, in plina perioada de amplificare a tensiunilor intre India si Pakistan, relateaza AFP. Potrivit unui comunicat oficial, autoritatile au decretat "o interdictie completa de adunare si privind reuniunile publice" la Srinagar si in imprejurimi si au dispus ca scolile si universitatile sa fie inchise in statul Jammu pana la noi ordine. Comunicatul nu precizeaza durata acestor restrictii. Tensiunea s-a amplificat de zece zile intre India si Pakistan,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

