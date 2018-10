Stiri pe aceeasi tema

- Razvan Marin a fost omul meciului in partida cu liderul si campioana en-titre, Club Brugge. Internationalul roman a marcat un gol si a oferit o pasa decisiva in partida din etapa cu numarul zece. Razvan Marin i-a pasat decisiv lui Carcela-Gonzalez, in minutul 37, cand marocanul a deschis scorul.…

- AS Roma a invins, sambata, in deplasare, cu scorul de 2-0 (1-0), formatia Empoli, in etapa VIII-a a campionatului italian de fotbal Serie A.Golurile au fost marcate de Nzonzi '36 si Dzeko '85. Caputo (Empoli) a ratat un penalti, in minutul 58. AS Roma a urcat pe locul 3 in clasament,…

- Leonardo Bonucci s-a intors la Juventus in aceasta vara, dupa ce sezonul trecut s-a transferat la AC Milan. Revenirea "acasa" nu a fost vazuta cu ochi buni de suporterii campioanei Italiei, care l-au numit "tradator", informeaza mediafax. Situația dintre fani și fundașul de 31 de ani s-a schimbat.…

- Biletul zilei Pariuri1x2.ro: Avand adversare ca Atletico, Dortmund și Monaco, Club Brugge este privita ca o candidata la incheierea grupei fara nici un punct. Echipa belgiana nu a caștigat nici unul din ultimele 11 meciuri in Champions League, iar aceasta serie nu se va inchia azi, cand Brugge…

- Formatia PAOK Salonic, antrenata de Razvan Lucescu, a fost invinsa, joi, pe teren propriu, cu scorul de 1-0 (1-0), de echipa Chelsea Londra, in etapa I a Grupei L a Ligii Europa, scrie news.ro.Golul a fost marcat de Willian '7. La gazde a jucat si fundasul Alin Tosca, tot meciul. Standard…

- AC Milan a invins-o dramatic pe AS Roma, cu scorul de 2-1, vineri seara, pe ''San Siro'', in primul meci din etapa a cincea a campionatului de fotbal al Italiei. Golul victoriei a fost marcat de Patrick Cutrone in minutele aditionale (90+5). ''Rossoneri''…

- FC Petrolul a fost invinsa, vineri, in deplasare, cu scorul de 1-0 (1-0), de formatia Metaloglobus Bucuresti, in etapa a IV-a a Ligii a II-a, scrie news.ro.Golul a fost marcat de Stefan Niculae, in minutul 45+1. Acesta este primul succes in campionat pentru Metaloglobus, dupa un rezultat…

- Lazio, cu Stefan Radu integralist, a fost invinsa cu 2-1 acasa de Napoli, la care Vlad Chiriches a fost rezerva, sambata, in prima etapa a campionatului de fotbal al Italiei. La primul meci oficial cu antrenorul Carlo Ancelotti, revenit dupa noua ani in Serie A, Napoli a fost condusa dupa golul din…