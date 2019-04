Stiri pe aceeasi tema

- Cristiano Ronaldo, 34 de ani, a ajuns la 124 de goluri dupa cele 3 reușite in poarta lui Atletico, formație eliminata din Champions League dupa ce a pierdut la Torino, scor 0-3. In tur, spaniolii caștigasera cu 2-0. Bucuria calificarii in fața lui Atletico a fost mare pentru Ronaldo, care la meciul…

- Juventus și-a consolidat prima poziție în Serie A dupa o victorie dramatica în fața lui Napoli, formația de pe locul al doilea. A fost 2-1 pentru torinezi, la capatul unui meci plin de evenimente: câte un jucator eliminat din fiecare echipa și un penalty ratat de Napoli în minutul…

- Napoli și Juventus se intalnesc acum in derby-ul rundei cu numarul 26 din Serie A. Cele doua formații conduc detașat pe primele doua poziții ale clasamentului. Partida este in direct la TV Digi Sport, TV Telekom Sport și liveTEXT pe GSP.RO. ...

- Vlad Chiricheș (29 de ani) e anunțat titular in derby-ul campionatului din Italia, Napoli - Juventus. Napoli - Juventus e duminica, de la 21:30, liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe TV Telekom Sport 2 și TV Digi Sport 2. Napoli, principala urmaritoare a lui Juventus, la 13 puncte distanța, iși joaca…

- Atletico Madrid s-a impus pe teren propriu, 2-0 cu Juventus, in turul optimilor UEFA Champions League. Dupa meci, Cristiano Ronalo a avut un mesaj dur catre fanii care-l apostrofau. Pentru Atletico, Cristiano Ronaldo era un coșmar. De trei ori ii blocase drumul spre trofeul Ligii Campionilor cand era…

- Juventus s-a impus fara emoții pe teren propriu, 3-0 cu Frosinone, primul gol al meciului fiind marcat de Paulo Dybala. Argentinianul nu mai punctase din 3 noiembrie, de la 3-1 cu Cagliari. Acum, e prima oara cand el și Cristiano marcheaza in același meci: Dybaldo! Ce lunga așteptare pentru Paulo Dybala!…

- Juventus s-a impus in fața lui Frosinone, scor 3-0, dupa golurile reușite de Paulo Dybala, Leonardo Bonucci și Cristiano Ronaldo, potrivit news.ro. Torinezii și-au facut meciul ușor inca din debutul partidei. In minutul șase, Dybala a primit o pasa de la Cristiano Ronaldo, iar argentinianul…

- Cristiano Ronaldo (33 de ani) este eroul hitului anului 2019 in Italia. Cantecul lansat de fanii lui Juventus a devenit viral, fiind cerut chiar la celebrul festival de la San Remo. Notorietatea lui Cristiano Ronaldo a depașit granițele fotbalului in Italia. Fanii au adaptat hitul „Amore e Capoeira",…