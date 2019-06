Stiri pe aceeasi tema

- A fost scandal, miercuri seara, in emisiunea ”Romania 9”, moderata de Ionuț Cristache, la TVR 1! Scandalul i-a avut in distribuție pe Florin Roman, de la PNL, Cosette Chichirau, de la USR, și Gabriela Zoana, de la PSD.Invitat a fost și Varujan Vosganian, de la ALDE, care a vrut sa plece din…

- Ana Bogdan, locul 126 WTA, a ratat, joi, accederea în turul al treilea al calificarilor turneului de la Roland Garros, al doilea Grand Slam al anului, informeaza News.ro.Ana Bogdan, favorita 15 în calificari, fost învinsa, cu scorul de 7-5, 7-5, de sportiva elvetiana Conny Perrin,…

- Consiliul Național al Intreprinderilor Private Mici și Mijlocii din Romania (CNPIMMR), considera implementarea efectelor referendumului convocat in data de 26 mai 2019, referitor la „extinderea dreptului de a ataca Ordonanțele de Urgența direct la Curtea Constituționala” de o necesitate prioritara.…

- CSU CRAIOVA // Mihai Rotaru, patronul FCSB, și Vali Moraru, realizatorul TV Digi Sport, au avut zeci de minute un dialog incins in direct la TV, imediat dupa miezul nopții. Rotaru a vrut sa intre in direct dupa ce CSU Craiova a pierdut cu FCSB, 0-2, dar discuția a deraiat rapid. Scandalul a pornit de…

- Romania infrunta Franța pentru un loc in finala Fed Cup. Simona Halep (27 de ani, 2 WTA) și compania vor avea un obstacol in plus: Sascha Bajin, cel mai bun antrenor din 2018, o pregatește pe Kristina Mladenovic (63 WTA). Franța - Romania, in semifinalele Fed Cup, se joaca pe 20 și 21 aprilie, la Rouen.…

- Viorica Dancila da o replica foarte dura celor 12 ambasadori care s-au aratat ingrijorati de situatia din justitie. Premierul le transmite acestora sa se adreseze autoritatilor din propriile tari, pentru ca in Romania ambasadorii nu fac agenda guvernului. "Am vazut punctul de vedere al unui grup de…

- Camere video montate direct pe uniforma, noile dotari ale Politiei Romane. Politistii din Romania vor fi dotati cu camere video montate direct pe uniforma. 1200 de dispozitive vor intra in posesia politistilor in urmatorii doi ani. Este vorba despre un proiect prin care se doreste ca politistii sa fie…

- Deputatul PNL Florin Roman a vorbit, vineri, la conferința de presa de la Alba Iulia, despre efectele pe care le are Ordonanța de Urgența 114/2018 asupra pensionarilor. El a aratat ca prin inghețarea punctului de pensie, de la 1 ianuarie, fiecare pensionar pierde, anual, echivalentul unei pensii. ”Pensionarii…