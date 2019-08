Stiri pe aceeasi tema

- Ambrozia este din ce in ce mai prezenta in aceste zile de august, iar polenul ei declanșeaza reacții din ce in ce mai severe oamenilor care sufera de alergie. Mai mult, ea crește peste tot, nu doar la periferii sau pe terenurile uitate de proprietari, dar și in zone active, cum ar fi stadionul „Dan…

- Situatia se complica in ceea ce priveste lupta pentru locatia viitoarei sali polivalente a Timisoarei. Seful PSD Timis, Calin Dobra, spune ca anuntarea si transmiterea la CNI, de catre Primaria Timisoara si primarul Nicolae Robu, a locatiei din spatele stadionului „Dan Paltinisanu”, va duce la probleme…

- Primaria Timișoara are organigrama noua, incepand de ieri. In ședința ordinara, a fost supus votului un proiect de hotarare cu privire la modificarea și aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului Timișoarei. Ca urmare a aprobarii acesteia, a fost desființat…

- Odiseea viitoarei sali polivalente a Timișoarei este departe de a se sfarși, iar cei care pierd sunt locuitorii din orașul de pe Bega și timișenii care așteapta ca județul sa atraga evenimente sportive de anvergura. Primaria Timișoara și Consiliul Județean Timiș, in speța primarul Nicolae Robu și președintele…

- Dupa ce marti, in plenul Consiliului Local Timisoara, alesii au votat predarea unui teren pentru realizarea salii polivalente de 16.000 de locuri, astazi, a venit randul Consiliului Judetean Timis sa faca acelasi lucru, dar in cazul noului stadion care va fi construit tot cu bani de la Guvern, prin…

- Mai exact, consilierul județean UNPR Titu Bojin a propus ca reprezentanții Consiliului Județean Timiș, dar și cei ai Primariei Timișoara, sa contribuie cu bani pentru realizarea studiului de fezabilitate, a proiectului tehnic pentru viitorul stadion de 30.000 de locuri al Timișoarei și pentru sala…

- Alegerile locale din 2020 bat la ușa pentru unele partide, care testeaza deja anumiți candidați pentru a le estima șansele intr-o confruntare directa cu primarul Nicolae Robu și președintele Consiliului Județean Timiș, Calin Dobra. Partidul Pro Romania, pana acum, a fost destul de secretos in aceasta…

- Stadionul „Dan Paltinișanu” nu va fi demolat prea curand. Inițial, reprezentanții Consiliului Județean Timiș anunțau ca este posibil ca acest lucru sa inceapa in aceasta toamna, insa acum s-au razgandit. Calin Dobra, șeful CJ Timiș, a declarat, astazi, la finalul ședinței ordinare, ca va fi demarata…