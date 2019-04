Intensitatea uraganului Michael, care a lovit Florida în 2018, revizuită în creştere la categoria 5 Intensitatea uraganului Michael, care a devastat anul trecut regiuni din statul Florida, a fost revizuita in crestere de catre oamenii de stiinta americani, fenomenul fiind acum incadrat in categoria 5, cea mai puternica, potrivit AFP.



Michael a lovit tarmul pe 10 octombrie 2018, cu rafale de vant de 257,5 km/h, potrivit masuratorilor revizuite, a anuntat vineri Administratia Nationala Oceanica si Atmosferica (NOAA) din SUA.



Rafale de vant cu o viteza mai mare de 251 km/h determina incadrarea unui uragan in categoria 5 pe scara Saffir-Simpson, cea care clasifica intensitatea

Sursa articol: agerpres.ro

